Redmi Buds 4 Active, offerta top: per poco tempo a soli 15,49€ (-48%)

Le Xiaomi Redmi Buds 4 Active, attualmente in offerta a 15,49€, sono ottimi auricolari Bluetooth di qualità, oggi proposti ad un prezzo incredibilmente accessibile. Con la tecnologia Bluetooth 5.3, offrono una connessione stabile e affidabile, anche in ambienti affollati o quando ci si sposta tra più dispositivi.

Le Redmi Buds 4 Active si distinguono per la presenza di un driver dinamico da 12 mm, che garantisce bassi profondi e un suono chiaro, ideale per chi ama ascoltare musica con una buona resa sonora. Sono perfette per l’uso quotidiano grazie anche alla cancellazione del rumore AI durante le chiamate, che permette di ridurre i disturbi ambientali per un audio nitido e preciso.

La durata della batteria è un altro punto di forza, offrendo fino a 28 ore di autonomia totale, considerando anche la ricarica tramite la custodia, e 5 ore di ascolto continuo con una sola ricarica. In aggiunta, le cuffie sono dotate di ricarica rapida, permettendo di ottenere ore di utilizzo con pochi minuti di carica.

La certificazione IPX4 le rende resistenti al sudore e agli schizzi, rendendole ideali anche per chi pratica sport o attività all’aperto. I comandi touch integrati permettono di controllare facilmente la riproduzione musicale e le chiamate senza dover estrarre il telefono.

Con la funzione Google Fast Pair, queste cuffie si collegano istantaneamente ai dispositivi Android, offrendo un’esperienza utente ancora più fluida. A questo prezzo scontato, le Redmi Buds 4 Active sono un’opzione eccellente per chi cerca funzionalità di alto livello senza spendere troppo. Non perdere l’occasione di averle a meno di 16€: rimane pochissimo tempo.