Negli ultimi anni, ci sono stati miglioramenti significativi negli sviluppi dei dispositivi a schermo intero. Abbiamo visto brand che hanno cercato di migliorare il rapporto schermo-corpo degli smartphone. Notch, gotch, snapper pop-up, cornici sottili, fori punch-hole e molte altre soluzioni sono state presentate nel corso del biennio appena passato. L'ultima innovazione in questo campo riguarda la fotocamera sotto il display. Al momento, questa tecnologia non è ancora pronta, anche se sembra che molti produttori si stiano attrezzando per utilizzare questa feature nel prossimo futuro. Secondo recenti rapporti, uno smartphone Redmi potrebbe presto utilizzare questa tecnologia.

Quando arriva il device Redmi con selfiecam under display?

I principali marchi di smartphone hanno sviluppato individualmente la tecnologia della fotocamera sotto lo schermo. Nel settembre dello scorso anno, ZTE ha assunto un ruolo guida nel settore. Dopo quasi un anno, la selfiecam under display deve ancora vedere un'esplosione.

Secondo le recensioni della stampa, l'Axon 20 5G sarebbe arrivato un po' troppo presto. Le prime impressioni affermano che l'azienda non è alla pari con gli standard attuali del mercato; questo significa che la società ha molto lavoro da fare per migliorare le prestazioni della fotocamera.

Secondo un recente post del popolare leakster Weibo, @DCS, è in arrivo uno smartphone Redmi con tecnologia sotto lo schermo. Il suo post su Weibo mostra anche che questo dispositivo avrà un display da 6,7 ​​pollici con una risoluzione FHD+. Inoltre, supporterà un'elevata frequenza di aggiornamento e sarà ufficiale solo a partire dal prossimo anno.

Vale la pena notare che Xiaomi prevede di produrre in serie la tecnologia degli snapper selfie sotto il pannello solo a partire dalla seconda metà di quest'anno. Il primo modello ad utilizzare questa tecnologia potrebbe essere il Mi Mix 4. Inoltre, anche il Samsung Galaxy Z Fold3 utilizzerà anche una fotocamera sotto lo schermo.

