Redmi sta lavorando ad un telefono avente processore Qualcomm Snapdragon 870 e display a 120Hz: questo è quanto rivelato da un noto tipster online.

Redmi sta costruendo un telefono con Snapdragn 870

Un noto informatore ha appena rivelato che Redmi sta lavorando su uno smartphone flagship killer; di fatto, questo terminale presenterà il SoC Qualcomm Snapdragon 870 e offrirà anche un pannello avente frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Secondo un post di Digital Chat Station (@数码闲聊站,) su Weibo, noto sito Web di microblogging cinese, sembra che il sub brand di Xiaomi stia lavorando ad un nuovo telefono dotato del processore Snapdragon 870. Inoltre, il tipster ha aggiunto che questo modello sfoggerà un display OLED da 6,7 ​​pollici avente una risoluzione FHD+ (2400x1080px). Non mancherà una fotocamera principale da 50 megapixel sulla back cover. Sebbene non sia chiaro in quale serie rientrerà il nuovo device, si ipotizza che questo potrebbe essere una nuova variante facente parte della line-up K40; il gadget potrebbe chiamarsi K40S. Non di meno, potrebbe far parte della gamma K50.

La fuga di notizie ha anche rivelato il numero di modello di questo smartphone, che è SM8250. Sfortunatamente, i dettagli più fini su questo terminale sono attualmente sconosciuti e non abbiamo modo di confermare quando questo gadget Redmi in lavorazione giungerà sul mercato.

L'informatore ritiene che questo modello sarà disponibile soltanto il prossimo anno (in Cina? in India? in Europa?). Per ora vi invitiamo a prendere questo rapporto con “un pizzico di sale” e a restare connessi per ulteriori informazioni, poiché forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili.

