La ricerca di un ottimo smartphone economico può essere complicata. Nella maggior parte dei casi non c'è degno equilibrio fra qualità e prezzo. Redmi 10 però è la solita eccezione di Xiaomi, che conferma la regola. Uno smartphone che abbiamo testato per scoprirne pregi e difetti: eccolo nella nostra recensione.

Redmi 10, la recensione completa

Una piacevole sorpresa. Un device che ho avuto modo di provare per qualche giorno, prima di poter esprimere un giudizio sul suo potenziale.

Design, display e confezione

Uno smartphone che gode del classico design sobrio ed elegante, che il brand cerca di conferire ai suoi prodotti. Un'estetica che, di modello in modello, si migliora nei dettagli, continuando a strizzare l'occhio all'ergonomia. Il posteriore è realizzato con finiture opache, con il comparto fotografico come unico elemento che spicca e si fa notare.

Sul frontale, domina il display: un ampio pannello IPS da 6,5″ con risoluzione FHD+ (2400X1080), densità di 405ppi e una chicca. Già, nonostante la fascia di prezzo, questo device non si fa mancare un refresh rate che arriva a 90Hz. Nelle impostazioni puoi scegliere se lasciarlo a 60Hz oppure alzarlo al massimo. Se opterai per i 90Hz, comunque interverrà la tecnologia AdaptiveSync, che terrà il display a 45Hz quando su immagini fisse, portandolo a 60Hz durante la riproduzione di video e spostandolo a 90Hz nel momento in cui usi determinate applicazioni o lo sfrutti per sessioni di gaming. Non manca un vetro Gorilla Glass 3 a proteggere il device da urti e cadute.

Lasciarlo su un refresh rate elevato non sarà un problema per l'autonomia energetica: con 5000 mAh a disposizione, puoi stare tranquillo. Nel complesso, il pannello gode di ottima visibilità anche sotto luce diretta del sole ed è parecchio luminoso. Mi ha stupito in positivo anche la regolazione automatica della stessa, che è parecchio reattiva.

Nella confezione manca niente per iniziare al meglio. Oltre al device, c'è una robusta cover in plastica trasparente, ma anche una pellicola (già applicata sullo schermo), il cavo per la ricarica il caricatore rapido da parete (da 22,5W).

Hardware e software

Un device economico, che però non lesina sull'hardware. Sotto la scocca c'è l'interessante processore Mediatek Helio G88, un octa core in grado di spingersi fino a 2GHz, ben supportato da 64/128GB di storage interno (noi abbiamo provato l'edizione con 64GB di memoria) e 4GB di RAM. Una quantità di memoria volatile che potrebbe sembrare poca, ma la nuova MIUI 12.5 – a bordo di questo dispositivo – permette di “prelevare” 1GB dalla memoria ROM per trasformarlo in RAM all'occorrenza.

Proprio MIUI 12.5 (versione al momento del test 12.5.4) è uno dei punti più interessanti di Redmi 10. Oltre ad Android 11, la nuova interfaccia utente porta con sé diverse novità. Nonostante sia uno smartphone appena lanciato – e la UI sia nuova – la combo dei due è tutt'altro che pericolosa. Durante i giorni di utilizzo non ho avuto problemi legati a blocchi e impuntamenti, nell'uso quotidiano il device si è comportato bene, risultato di fatto affidabile.

La sicurezza è affidata principalmente al lettore d'impronte digitali, posizionato lateralmente, proprio sul pulsante di accensione e spegnimento. Lo stesso si è rivelato reattivo e veloce e non ho avuto problemi a utilizzarlo anche quando il dispositivo aveva la cover montata.

Sotto il punto di vista della connettività, non ci si può lamentare. Come Xiaomi ci ha abituati, è possibile inserire due SIM anche in questo smartphone e la ricezione – in generale – è assolutamente soddisfacente. Si tratta di un device 4G, non 5G.

Il WiFi è dual band (2,4/5Ghz) e c'è il Bluetooth 5.1. Chicca da non sottovalutare: non manca l'NFC, perfetto per i pagamenti senza fili. Inoltre, c'è anche sensore infrarossi, ormai sempre più raro.

Fotocamera e audio

Quest'anno, massima attenzione anche al comparto fotografico delle fasce più economiche. Il device è dotato di 4 fotocamere, con la principale che è da ben 50MP. Affiancato al sensore primario ce n'è uno secondario da 8MP, dedicato al grandangolo, uno da 2MP per le macro e l'ultimo – sempre da 2MP – che invece serve per la profondità di campo. La messa a fuoco (sistema PDAF) si comporta bene e permette di cogliere il momento, qualsiasi sia lo scatto nel quotidiano.

Nonostante i 50MP, non è il camera phone dell'anno, ma la qualità fotografica – anche con poca luce – è assolutamente apprezzabile. In questa fascia di prezzo penso non ci sia storia: è sicuramente la migliore soluzione del momento, sotto il punto di vista fotografico. Bene anche i video, che si fermano però al FHD.

I selfie possono essere scattati senza problemi con il sensore da 8MP, che permette anche un certo “grandangolo”, effettuato attraverso un crop via software.

Una chicca di questo terminale è anche l'audio: non solo è alto, ma è anche stereo. Ci sono ben due speaker (uno in basso e uno in alto), che garantiscono un'esperienza ancora più immersiva, al momento di videogiocare o guardare un video. Un dettaglio, che però non è trascurabile. Ne aggiungo un altro: c'è il jack audio da 3,5 millimetri.

Batteria

5000 mAh bastano a coprire più di una giornata, anche se l'utilizzo è intenso. Anche se sceglierai di lasciare la frequenza di aggiornamento su 90Hz, ci penserà la tecnologia AdaptiveSyncs a permetterti di non sprecare autonomia energetica. Ovviamente, non mancano tutti i vari sistemi software per il risparmio energetico, che ti permetteranno di far durare l'autonomia ancora di più.

In circa un paio d'ore, grazie alla ricarica rapida da 18W, è possibile portare la batteria dal 2/3% al 100%. Un buon compromesso, soprattutto considerando che in confezione c'è l'adattatore.

Redmi 10: giudizio finale

Difficilmente uno smartphone risulta così stabile, performante e affidabile al lancio, soprattutto in fascia economica. Difficilmente un device, a questo prezzo, offre una fotocamera da 50MP, un display con refresh rate da 90Hz, due speaker per un audio stereo e buone prestazioni globali: tutto racchiuso in una scocca ben curata ed elegante.

Con questo terminale, Xiaomi ha fatto centro di nuovo, portando in mano all'utente medio tutto quello di cui ha bisogno per il quotidiano (e anche alcune cose in più) permettendogli di non dover investire un patrimonio.

Per questo motivo, senza remora alcuna, per me Redmi 10 è assolutamente promosso. Probabilmente, è il migliore smartphone economico del momento. Se sarai fra i primi a sceglierlo, potrai portarlo a casa con uno sconto decisamente interessante.

