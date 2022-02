Redmi 50G piace a tutti: non vediamo l'ora che arrivi da noi

Redmi K50 Gaming Edition è un successo da record: l'azienda ha venduto unità per un valore di 280 milioni di yuan in appena 1 minuto nella prima vendita iniziata in Cina poche ore fa.

Redmi K50G: un successo senza precedenti

Di fatto, oggi lo smartphone Redmi K50 Gaming Edition è stato messo in vendita per la prima volta nel mercato cinese dopo che il device è stato presentato ufficialmente nel Paese un paio di giorni fa.

Ora, la società ha ufficialmente rivelato che in un solo minuto dalla messa in vendita dello smartphone, la compagnia è riuscita a vendere unità per un valore di oltre 280 milioni di yuan, ovvero circa 44,2 milioni di dollari.

Quanto costa in Cina?

La versione con 8 GB di RAM e storage da 128 GB ha un prezzo di 3.299 yuan (~ $ 521) mentre la versione con 12 GB di RAM con il modello di archiviazione da 128 GB costa 3.599 yuan (al cambio sono circa 568 dollari).

Al contrario, la variante 12+256 GB viene venduta al prezzo di 3.899 yuan (~ $ 615). La Champion Edition con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, disponibile in sole 10.000 unità, ha un prezzo di 4.199 yuan (~$ 663).

Specifiche tecniche

Il Redmi K50 Gaming Edition (detto anche K50G) è dotato di un display OLED FHD+ da 6,67″ con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 480 Hz. Offre una gamma di colori DCI-P3, supporta HDR10+, MEMC ed è anche protetto da Gorilla Glass Victus.

Sotto il cofano, il dispositivo è alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, abbinato a un massimo di 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna UFS 3.1.

Nel comparto fotografico, c'è un sensore principale Sony IMX686 da 64 megapixel, una fotocamera ultrawide da 120 gradi da 8 megapixel e un obiettivo telemacro da 2 megapixel. Sul lato anteriore, c'è uno snapper Sony IMX596 da 20 megapixel per scattare selfie e videochiamare.

Lo smartphone esegue l'interfaccia utente personalizzata MIUI 13 basata sul sistema operativo Android 12 pronto all'uso. È alimentato da una batteria da 4.700 mAh che supporta la ricarica cablata da 120 W che si dice sia in grado di caricare il dispositivo da 0 al 100% in soli 17 minuti.

Restiamo in attesa di una distribuzione europea: non vediamo l'ora di metterci le mani.