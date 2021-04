Un poster trapelato in rete mostra un nuovo smartphone in arrivo denominato Redmi 20X; l’immagine svela il design, le specifiche chiave e le colorazioni disponibili al lancio. Si prevede che sostituirà il telefono Redmi 10X 5G uscito lo scorso anno.

Redmi 20X: economico e pronto per le reti 5G

Il Redmi 20X sfoggia un display perforato e la sua configurazione della fotocamera posteriore comprende tre lenti e un flash LED doppio. Verrà venduto in tre colorazioni: argento, blu e verde. Questo sarà un telefono pronto per il 5G, con a bordo uno schermo avente un refrsh rate a 90Hz. La sua configurazione della fotocamera posteriore comprende un obiettivo principale da 48 megapixel. Il poster rivela inoltre che l’edizione di archiviazione da 4 GB RAM + 128 GB del Redmi 20X avrà un prezzo di 999 Yuan (~ $ 152) in Cina.

Con questo, il device dovrebbe arrivare in commercio come uno dei telefoni 5G più economici in Cina. Le specifiche e il design del telefono suggeriscono che questo potrebbe essere una versione ribrandizzata del Redmi Note 10 5G, annunciato per i mercati globali a marzo del 2020.

Specifiche Redmi Note 10 5G

Giusto come “remind me”, Il Redmi Note 10 5G ha un display LCD IPS da 6,5 ​​pollici che offre una risoluzione FHD + e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. È dotato di protezione Gorilla Glass 3 e di uno scanner di impronte digitali montato sul frame laterale. Il processore presente a bordo è il Dimensity 700 5G, coadiuvato da un massimo di 6 GB di RAM. Il telefono offre fino a 128 GB di memoria UFS 2.2 e uno slot per schede microSD dedicato.

Il Note 10 5G si avvia con il sistema operativo Android 11 basato su MIUI 12. ha una fotocamera frontale da 8 megapixel e un sistema a tripla lente così composto: 48 megapixel + 2 megapixel + 2 megapixel. La batteria da 5.000 mAh del telefono supporta la ricarica rapida da 18 W.

