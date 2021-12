Redmi 10 2022: certificato e pronto al lancio

Redmi 10 2022 è appena stato cerificato presso la FCC; sono emerse le informazioni chiave sulla RAM, sulla scheda tecnica e molto altro.

Cosa sappiamo del nuovo Redmi 10 2022?

Secondo quanto riferito, Xiaomi sta lavorando su due telefoni di fascia media prossimi al debutto sul mercato internazionale: Redmi 10 2022 e Redmi 10 Prime 2022. Numeri di modello come 21121119SG, 22011119UY e 21121119VL sono associati al telefono device in questione.

Questi modelli sono stati individuati in siti di certificazione come EEC in Europa, IMDA di Singapore, TKDN e SDPPI in Indonesia e TUV. Nuove informazioni rivelano che la variante 22011119UY è stata certificata dalla Federal Communications Commission (FCC).

Il sito ha anche svelato che il Redmi 10 2022 arriverà in due varianti come 4 GB di RAM + 64 GB di spazio di archiviazione e 6 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione. Il dispositivo verrà preinstallato con Android 11 basato su MIUI 12.5.

La certificazione FCC conferma anche che il telefono è un prodotto con modem “solo LTE” in quanto manca il supporto per la connettività 5G. È stato recentemente rivelato dall'informatore Kacper Skrzypek che sarà dotato di una fotocamera da 50 megapixel, che potrebbe essere dotata dell'ottica Samsung S5KJN1 o del sensore OmniVision OV50C40. Sarà accoppiato con una lente Sony IMX355 da 8 megapixel e con un obiettivo OmniVision OV02B1B o GC02M1B da 2 megapixel.

Si ipotizza che questo possa essere una versione ribrandizzata del Redmi Note 11 4G, che ha debuttato in Cina di recente. Ha un display LCD IPS FHD+ 90Hz da 6,5 ​​pollici, uno scanner di impronte digitali rivolto lateralmente, una snapper selfie da 8 megapixel, una tripla lente da 50 megapixel (principale) + 8 megapixel (ultrawide) + 2 megapixel (macro) , chip Helio G88 e una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 18 W.

Le specifiche di questo telefono sembrano essere identiche a quelle del Redmi 10, disponibile nei mercati globali. Non ci sono informazioni sulle specifiche del Redmi 10 Prime 2022; tuttavia, si ipotizza che questo dispositivo possa essere diretto al solo mercato indiano. Vi faremo sapere.

Se volete, su Amazon c'è l'ottimo Redmi Note 10S ad un prezzo davvero speciale con spedizione gratuita e consegna celere grazie a Prime: costa 244,99€ ed è l'affare del giorno.