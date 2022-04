RedMagic 7, è in arrivo una versione per i fan dei Transformers

RedMagic 7, uno tra i più interessanti smartphone da gaming del momento grazie alla sua scheda tecnica potentissima e il prezzo di vendita molto aggressivo, sta per arrivare anche in una speciale edizione limitata che manderà in visibilio i fan dei Transformer.

Infatti, in base alle informazioni pubblicate dal sempre affidabile Ice Universe sul proprio canale Twitter, ci sono chiare indicazioni che Nubia è praticamente pronta a lanciare questa esclusiva edizione.

Sta per arrivare RedMagic 7 in edizione Transformers

Lo smartphone da gaming arriverà con un telaio costituito da una colorazione che riprende in pieno quella di Optimus Prime, ovvero il leader degli Autobot: nelle immagini è ben visibile il telaio posteriore con una colorazione celeste/blu e il sinbolo degli Autobot subito sotto il modulo fotografico principale.

This is a special edition of the Red Magic7 series gaming phone in cooperation with Transformers pic.twitter.com/Ci03RXilIX — Ice universe (@UniverseIce) April 25, 2022

Sembra, inoltre, che sarà disponibile anche un’altra versione in questo caso con colori più cupi e tendenti al viola, evidentemente per riprendere le tonalità di un altro Transformers. Telaio a parte, è probabile che il device sarà commercializzato con al seguito alcune particolari personalizzazioni per quanto riguarda i toni delle notifiche, il wallpaper e magari anche la skin dell’interfaccia grafica.

Scheda tecnica

Display AMOLED da 6.8 pollici a risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con frequenza di aggiornamento a 165 Hz, sensore di impronte integrato, copertura del 100% della gamma DCI-P3 e luminosità fino a 700 nits;

Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1;

8/12/16 GB di RAM LPDDR5 con 128/256/512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1;

Fotocamera posteriore: sensore principale da 64 MP, sensore ultra grandangolare da 8 MP con FOV di 120° e sensore macro da 2 MP;

Fotocamera frontale con sensore da 8 MP;

Jack audio da 3.5 mm, speaker stereo;

Dimensioni: 170.57 × 78.33 × 9.5 mm; Peso: 215 grammi;

Connettività Dual SIM, 5G NSA/SA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax (2.4 GHz + 5 GHz + 6 GHz), Bluetooth 5.2, GPS (L1/L5) + GLONASS, USB Type-C e NFC;

Batteria da 4500 mAh con ricarica rapida a 120W;

Android 12 con personalizzazione Redmagic OS 5.0.

Per chi fosse interessato a RedMagic 7, il device è disponibile all’acquisto anche nel nostro Paese a un prezzo molto interessante.