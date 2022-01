Red Dead Redemption 2, patch PS5 in vista e remaster del primo?

Red Dead Redemption 2 riceverà presto una patch espressamente dedicata a PlayStation 5 e Xbox Series X/S. A riferirlo è un insider dell'industria dei videogiochi che si ferma “AccountNGT” su Twitter.

Naturalmente siamo ancora ben lontani da una conferma ufficiale, ma si tratterebbe di una mossa plausibile visto che il capolavoro lanciato a fine 2018 per PlayStation 4 e Xbox One non ha ancora ricevuto un “trattamento” specifico per console di ultima generazione.

E non finisce qui: in programma ci sarebbe anche il ritorno del primo Red Dead Redemption, lanciato originariamente nel 2010 per PlayStation 3 e Xbox 360, con una remastered o addirittura un remake. Per entrambe le cose, comunque, l'insider non è riuscito a indicare una possibile data di lancio.

Ulteriori informazioni sono state confidate invece al portale DualShockers.com, a cui ha confermato che il ritorno del primo capitolo sarà molto simile a quello che è stato fatto, almeno nelle intenzioni, con la GTA Trilogy.

Una via di mezzo dunque tra remake, con l'utilizzo di un nuovo motore grafico e di alcune migliorie moderne lato gameplay, e remastered, con il mantenimento degli aspetti basilari del prodotto originale.

In ogni caso, pare che bisognerà attendere ancora un po' prima di sentirne parlare ufficialmente: diverso è il discorso per la patch next-gen di Red Dead Redemption 2, che potrebbe arrivare entro la metà di quest'anno. Anche qui però per l'annuncio bisognerà attendere.