Va in offerta su Amazon a 29,99€ il gioco Red Dead Redemption 2, in versione copia fisica per Playstation 4. Uno dei giochi più apprezzati degli utlimi anni, è disponibile per PS4, Xbox e PC.

Il videogioco sviluppato da Rockstar Games è stato rilasciato il 26 Ottobre 2018 dopo diversi anni di produzione e ha riscosso un gran successo tra gli appassionati. Il gioco conta ben 7 nomination ai “The Game Awards 2018”, gli Oscar dei videogiochi, riuscendo ad aggiudicarsi i premi come miglior narrativa, miglior colonna sonora e miglior design audio, 3 prestigiosi riconoscimenti che hanno confermato al produttore l’ottimo feedback ricevuto dall’utenza.

Grazie alla retrocompatibilità, questo titolo può essere riprodotto anche dalla nuova Playstation 5, sfruttando il potente hardware della console per un’esperienza di gioco next gen.

Ecco un breve cenno sulla trama:

Dopo un furto su un traghetto fallito, Dutch Van Der Linde e la sua banda di fuorilegge è costretta a lasciare il suo sostanzioso bottino e a fuggire da Blackwater. La banda si rende conto che il progresso della civiltà sta ponendo fine al tempo dei fuorilegge e decide quindi di guadagnare abbastanza soldi per sfuggire alla legge e andare in pensione.

da Wikipedia

Oggi la versione PS4 di Red Dead Redemption 2 va in offerta su Amazon a 29,99€, un’ottimo prezzo per un’esperienza videoludica da non perdere. Grazie alla spedizione espressa Prime si garantisce la consegna del prodotto entro 1-2 giorni lavorativi.

