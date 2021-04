Raggiunge il prezzo più basso di sempre lo Xiaomi Redmi Note 9T, disponibile in offerta su Amazon a 189,90€, oltre 20 euro in meno rispetto al prezzo solito.

La dotazione hardware è caratterizzata da un SoC MediaTek Dimensity 800, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, non manca il supporto al Dual Sim. Molto interessante la presenza di un display con refresh rate a 90Hz, caratteristica difficile da trovare su questa fascia di prezzo. Si tratta di un’unità IPS LCD da 6.53 pollici in risoluzione FullHD+, domina il pannello frontale lasciando spazio soltanto al piccolo foro in alto a sinistra, utile ad ospitare la fotocamera selfie da 13MP.

Il potente chip MediaTek è compatibile con le reti 5G, per offrire le massime prestazioni sfruttando le connessioni di ultima generazione.

Oltre alla fotocamera principale da 48MP, sul retro troviamo anche un sensore di profondità e un’ottica macro per scatti ravvicinati a dettagli o piccoli oggetti. La batteria integrata nel Redmi Note 9T è da 5.000mAh, il produttore dichiara un’autonomia fino a 2 giorni con una sola carica e non manca la ricarica rapida con output a 18W.

Oggi lo Xiaomi Redmi Note 9Tda 64GB è in offerta su Amazon a 189,90€, nella colorazione Nightfall Black. Grazie alla spedizione espressa Prime si garantisce la consegna del prodotto entro 1-2 giorni lavorativi.

