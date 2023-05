WhatsApp: come impostare un messaggio automatico

WhatsApp è ormai sinonimo di messaggistica istantanea. Assieme a Telegram, l’app della scuderia Meta è installata sul telefono praticamente di chiunque, e viene utilizzata ogni giorno per comunicare a distanza in tempo reale, che sia tramite messaggio testuale, clip vocale, o con un colorato adesivo (sticker).

Si tratta di un’applicazione utilissima nel nostro privato, ma che sempre più spesso viene largamente impiegata anche dalle aziende e dai liberi professionisti. A loro è dedicata una certa tipologia di account, e funzioni specifiche che riescono ad alleggerire la mole di lavoro. Una di queste è il messaggio automatico di WhatsApp, una feature che può essere abilitata facilmente sia su iPhone che su dispositivi Android. Vediamo subito come fare!

Perché impostare un messaggio automatico su WhatsApp

Come già accennato, WhatsApp è uno strumento utilizzato anche dalle grandi aziende, dalle piccole realtà imprenditoriali o da chi svolge un’attività in proprio, così da facilitare e velocizzare le comunicazioni con la clientela. Avere un’attività con un numero di WhatsApp aziendale significa essere contattati ogni giorno da un gran numero di utenti, quasi sempre alla ricerca di informazioni.

Spesso le richieste di contatto e le comunicazioni sull’app di messaggistica di Meta possono essere davvero troppe da gestire, oltre che molto ripetitive, con messaggi assai simili tra loro a cui rispondere che possono farci perdere molto tempo. Proprio per questo, su WhatsApp c’è un modo per inviare a tutti un messaggio in automatico e risparmiare così del tempo prezioso. Nei prossimi paragrafi esploreremo proprio tutte le informazioni utili per farlo su tutti i device iOS e Android.

Come impostare un messaggio automatico WhatsApp su iPhone

Per impostare un messaggio automatico su WhatsApp, gli utenti Apple devono prima di tutto aver installato sul proprio dispositivo l’app WhatsApp Business. Tramite questa applicazione pensata specificatamente per le aziende è possibile programmare l’invio di messaggi in modo tale da restare in contatto con i propri clienti. Il funzionamento è molto simile al WhatsApp tradizionale, ma in più vi è la possibilità di programmare delle comunicazioni di assenza o di benvenuto a tutte le persone che ci contattano a determinati orari.

Se ancora non possediamo WhatsApp Business, scarichiamolo gratuitamente da App Store. Concluso il download, avviamo l’applicazione e andiamo ad inserire tutte le informazioni richieste, ovvero orari di apertura e chiusura dell’attività, il nome dell’azienda e i metodi di contatto. A questo punto possiamo procedere con la programmazione vera e propria dei messaggi.

Facciamo tap sull’icona con i tre puntini in orizzontale in alto sulla destra e selezioniamo le Impostazioni. Ora scegliamo Impostazioni attività e poi la voce Messaggio di benvenuto, per andare a muovere la levetta su ON a lato di Invia messaggio di benvenuto. Per scrivere il messaggio che vogliamo non dobbiamo fare altro che premere sull’icona con il simbolo di una matita. Allo stesso modo è possibile impostare su WhatsApp un messaggio d’assenza, cliccando sull’omonima voce dal menu Impostazioni.

Inseriamo il messaggio, premiamo OK e poi passiamo alla sezione Orario, che ci permetterà di inviarlo Sempre, in un Orario personalizzato o Al di fuori degli orari di apertura. Inoltre, possiamo scegliere se inviarlo a Tutti, Tutti quelli non in rubrica, Tutti tranne…, Invia solo a… dalla parte dedicata ai Destinatari e infine cliccare sul tasto Salva.

Come impostare un messaggio automatico WhatsApp su Android

Anche su Android, il messaggio automatico su WhatsApp è una feature di WhatsApp Business. Come prima cosa scarichiamo l’applicazione da Google Play e avviamola per inserire tutti i dati richiesti nella sezione del profilo: il nome dell’attività, gli orari di apertura, quelli di chiusura, i riferimenti di contatto.

Per i messaggi automatici, facciamo quindi clic sull’icona con i tre puntini in orizzontale in alto a destra, premiamo sulla voce Impostazioni e poi su Impostazioni attività. Selezioniamo la voce Messaggio di benvenuto e impostiamo la levetta su ON in relazione a Invia messaggio di benvenuto. Scriviamo il messaggio facendo clic sull’icona della matita e confermiamo con il tasto OK, andando sempre a scegliere le varie opzioni per l’orario e per i destinatari. Infine facciamo tap sul tasto Salva per impostare il messaggio automatico WhatsApp su Android.

