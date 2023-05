Comunicare con le emoji è ormai parte integrante della nostra quotidianità. Particolarmente popolare a partire dagli anni ’90, si tratta infatti di un simpatico strumento che riesce quasi sempre a sintetizzare in modo perfetto i nostri pensieri e le nostre emozioni, con simboli e faccine che di fatto sono entrate nel linguaggio parlato, almeno per quanto riguarda quello virtuale.

Praticamente un po’ tutti utilizziamo ogni giorno su PC, smartphone e tablet un ampio parco di emoji, che continua ad arricchirsi con tutta una serie di aggiornamenti che rendono ancora più divertente chattare con amici e familiari, capaci di capire immediatamente il nostro stato d’animo con le emoticon.

Essendo così diffuse, anche a voi sarà sicuramente capitato di notare che qualcuno dei vostri contatti vada a sfoggiare emoji che non avete mai visto prima, o comunque diverse da quelle a cui siete abituati. Questo accade perché il set, come già detto, viene costantemente aggiornato: in questa guida vedremo allora come avere le nuove emoji su Android, e come averle sempre a disposizione sulla propria tastiera.

Nuove emoji su Android: aggiornare il sistema operativo

Per ottenere nuove emoji su Android e poter utilizzare un set sempre aggiornato, la prima cosa da fare è aggiornare direttamente il sistema operativo Android alla sua versione più recente. Questo passaggio è richiesto da Consorzio Unicode, l’organizzazione no-profit che cura lo sviluppo delle emoji, ed è quindi necessario per implementare tutte le novità disponibili.

Per verificare la disponibilità degli aggiornamenti, non dobbiamo fare altro che aprire le Impostazioni del nostro dispositivo, fare tap su Sistema, scegliere la voce Avanzate e infine su quella Aggiornamenti. A questo punto possiamo scegliere come e quando far partite il download e l’installazione. Solitamente, comunque, è lo stesso sistema Android ad avvisarci tramite notifica quando ci sono dei nuovi aggiornamenti disponibili.

Potrebbe succedere però che l’aggiornamento che siamo andati a scaricare non porti con sé le nuove emoji che desideravamo; in questo caso, possiamo cercare in autonomia su Google notizie sullo stato di supporto dello smartphone che possediamo, così da sapere se e quando verranno rilasciati nuovi update in futuro, e verificare la presenza di eventuali emoji aggiuntive. Ancora, potrebbe anche accadere che il nostro device non sia più supportato dal produttore e che di conseguenza non siano più disponibili aggiornamenti ufficiali, costringendoci ad affidarci a custom ROM, purtroppo non del tutto prive di rischi e invalidanti per la garanzia dello smartphone.

Nuove emoji su Android: aggiornare la tastiera e le app di messaggistica

Un altro metodo per ottenere e sfoggiare un nuovo set di emoji sul proprio dispositivo Android e rimanere sempre al passo con le novità di quest’anno è quello di aggiornate la tastiere e le varie applicazioni di messaggistica istantanea come possono essere WhatsApp o Telegram.

Anche in questo caso, l’OS di casa Google fa tutto da solo, e va a scaricare in automatico gli update non appena lo smartphone viene connesso ad una rete WiFi. Naturalmente abbiamo la possibilità di effettuare l’aggiornamento anche in maniera manuale: semplicemente, apriamo il Google Play Store, andiamo alla voce Le mie app e i miei giochi e clicchiamo su Aggiorna tutto; in alternativa, se vogliamo mettere in download solo gli aggiornamenti relativi a tastiera e messaggistica, basterà individuare solo le singole app con la scritta Da aggiornare.

Cosa fare se le nuove emoji non compaiono

Ora che sappiamo come scaricare le nuove emoji su Android, non è detto che queste appaiano direttamente sulla nostra tastiera. Niente paura però, perché si tratta di un problema tranquillamente risolvibile.

Quasi sempre, in questo caso potremmo aver inavvertitamente disabilitato la visualizzazione dei pulsanti dedicati proprio alle emoticon. Per ripristinare la situazione e poter utilizzare le nuove emoji, entriamo nelle Impostazioni della tastiera, andiamo al menu dedicato alle Preferenze e interveniamo sulle opzioni che governano le emoji. Per ogni tastiera la procedura è differente, ma si tratta comunque di operazioni particolarmente intuitive.