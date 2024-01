Recupera i dati persi o cancellati per errore con Stellar (84% di sconto per il super bundle)

Se hai l’esigenza di recuperare alcuni dati per te importanti, dopo averli persi o cancellati per errore nei giorni scorsi, ti segnaliamo l’offerta speciale per le vacanze di fine anno di Stellar, punto di riferimento nel settore: 84% di sconto sul super bundle Windows, con 8 software di recupero dati in grado di risolvere qualsiasi situazione di emergenza. Ecco il link all’offerta.

Grazie alla promozione, hai la possibilità di usare 8 software per PC Windows al prezzo di 1: il costo del bundle di Stellar è di soli $49,99, per un risparmio di $235 rispetto ai $309,92 di listino.

Il super bundle di Stellar in sconto dell’84% con la nuova offerta

Ecco tutti gli 8 prodotti inclusi nel bundle Windows di Stellar:

Stellar Photo Recovery : recupero di foto, video, e file audio da qualsiasi tipo di dispositivo;

: recupero di foto, video, e file audio da qualsiasi tipo di dispositivo; Stellar Data Recovery for iPhone : recupero di foto, video, messaggi e contatti da iPhone (inclusi i modelli di nuova generazione iPhone 15);

: recupero di foto, video, messaggi e contatti da iPhone (inclusi i modelli di nuova generazione iPhone 15); Stellar Repair for Video : recupero di file MP4, MOV, AVI, MKV, M4V e tanti altri ancora;

: recupero di file MP4, MOV, AVI, MKV, M4V e tanti altri ancora; Stellar Erasser for iPhone : elimina tutti i file dall’iPhone, operazione propedeutica per un ripristino del telefono;

: elimina tutti i file dall’iPhone, operazione propedeutica per un ripristino del telefono; Stellar Repair for Photo : il miglior software oggi disponibile per riparare foto danneggiate;

: il miglior software oggi disponibile per riparare foto danneggiate; Stellar Data Recovery for Android : recupero di foto, video, musica, messaggi e contatti da qualsiasi smartphone Android;

: recupero di foto, video, musica, messaggi e contatti da qualsiasi smartphone Android; Stellar Drive Monitor : monitoraggio delle metriche più importanti relative al disco rigido;

: monitoraggio delle metriche più importanti relative al disco rigido; Ashampoo Backup Pro 17: soluzione di backup che mette al sicuro i dati più importanti conservati nella memoria del computer.

Approfitta dell’offerta a tempo limitato di Stellar per risparmiare qualcosa come $235 sul prezzo di listino previsto dall’acquisto di ogni singolo prodotto incluso nel bundle.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.