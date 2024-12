Le tue recensioni sui social sfruttate per truffe online

Il mondo dei social network in questo ultimo periodo si sta dimostrando un terreno fertile per i cybercriminali che hanno trovato un nuovo modo per truffare gli ignari internauti. Infatti, gli esperti hanno scoperto che le recensioni pubblicate sulle piattaforme social vengono sfruttate per truffe online. Se sei un utente attivo fai attenzione perché potresti essere la prossima vittima.

Nelle ultime ore, le principali compagnie aeree low cost, come ad esempio Ryanair, EasyJet, Wizz Air e Vueling, stanno mettendo in guardia i propri clienti su questo fenomeno in crescita. In pratica, i truffatori sfruttano il malcontento dei passeggeri che si lamentano sui social per i più vari disservizi. Ecco come stanno agendo:

scorrono i social network alla ricerca di post polemici ;

; creano falsi profili che sembrano quelli ufficiali di queste compagnie aeree;

che sembrano quelli ufficiali di queste compagnie aeree; contattano le vittime offrendo assistenza e rimborsi ;

; chiedono dati bancari, numero della carta di credito o indirizzano verso siti web fraudolenti.

Solitamente, come segnalato dagli esperti in cybersicurezza, l’approccio iniziale è automatizzato tramite bot. Successivamente è un truffatore umano a intervenire una volta agganciata la vittima, sfruttando le sue recensioni per realizzare pericolose truffe online.

Come riconoscere le truffe online che sfruttano le recensioni sui social

Da poco abbiamo parlato del falso messaggio Coca-Cola che nasconde un pericoloso raggiro. Un altro pericolo si aggira sulla rete. Questa volta si tratta di truffe online che sfruttano le recensioni sui social network per adescare la vittima. Come è possibile riconoscere questi tentativi di frode e difendersi?

Verifica l’autenticità del profilo: controlla attentamente se l’account ha il badge di verifica ufficiale o se quello che vedi è solo un profilo spam. Diffida dalle richieste di dati sensibili: ricorda che le compagnie aeree non chiedono mai informazioni bancarie sui social network. Utilizza canali ufficiali: interagisci solo ed esclusivamente sui profili ufficiali con account verificati.

La risposta delle compagnie aeree

Ovviamente le compagnie aeree si sono dichiarate estranee a queste truffe online che adescano le vittime sfruttando le recensioni negative sui social network. EasyJet sta invitando i clienti a interagire solo con l’account ufficiale della compagnia aerea. Wizz Air sta ricordando di non fornire mai i dati personali sui social e di contattare sempre e solo il servizio clienti tramite i canali ufficiali.

Si tratta di consigli utili perché, contrariamente a quanto si possa pensare, i truffatori usano un linguaggio professionale per sembrare legittimi. Quindi è facile cadere nella loro trappola. Inoltre, questi criminali affermano di aver già inoltrato la pratica ai dipartimenti competenti, generando fiducia nella vittima. Infine, spesso chiedono un contatto WhatsApp per fornire assistenza.