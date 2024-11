Recensione OPPO Find X8 Pro: eleganza e potenza in equilibrio perfetto

OPPO Find X8 Pro si presenta come un top di gamma molto equilibrato e ben realizzato, capace di coniugare estetica elegante e prestazioni straordinarie. Dalle capacità fotografiche al design ergonomico, passando per il processore di ultima generazione e la batteria a lunga durata, questo smartphone si distingue nettamente nel mercato. Lo abbiamo provato in anteprima e lo abbiamo apprezzato moltissimo nell’uso quotidiano, anche grazie ad alcune nuove feature hardware come l’alert slider che da sempre troviamo comodissimo sui OnePlus. Ecco un’analisi dettagliata delle sue principali caratteristiche e degli aspetti che ci hanno convinto maggiormente.

Design e costruzione

Il design del Find X8 Pro incarna la filosofia dell’equilibrio tra forma e funzionalità. Con uno spessore di soli 8,24 mm e un peso di 215 g, è più sottile e leggero rispetto ad altri flagship. La struttura in vetro quad-curvo combinata con un telaio in alluminio crea un’estetica armoniosa e un’ergonomia superiore. Le varianti cromatiche Space Black e Pearl White (la colorazione che abbiamo provato nel nostro test) offrono opzioni eleganti e resistenti alle impronte digitali.

L’iconico design Cosmos Ring incornicia la quadrupla fotocamera con una disposizione simmetrica che non solo migliora l’estetica, ma riduce anche la sporgenza del modulo fotografico del 40% rispetto alla generazione precedente, rendendo il telefono più comodo da maneggiare durante attività come il gaming o la visione di contenuti multimediali.

Grazie alla costruzione OPPO Armour Shield, il Find X8 Pro è certificato IP68 e IP69, garantendo resistenza all’acqua fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti e protezione contro getti d’acqua ad alta pressione. Questo lo rende ideale per gli utenti che necessitano di uno smartphone robusto per qualsiasi contesto.

Ottima la presenza dell’alert slider introdotto per la prima volta da OPPO su questo smartphone, una di quelle killer feature presente da sempre sui OnePlus, che ci è sempre piaciuta moltissimo e che nell’uso quotidiano si rivela di una comodità senza pari. Ma non è l’unico tasto fisico presente su Find X8 Pro, c’è infatti un’altra grossa novità: sul lato destro del dispositivo spicca il nuovo Camera Control, un elemento che richiama quello introdotto su iPhone 16.

Con un doppio tocco si accede rapidamente alla fotocamera. Un singolo tocco consente di scattare una foto, mentre una pressione prolungata attiva la modalità raffica. In modalità verticale, far scorrere il dito sul Camera Control non produce effetti, ma in modalità orizzontale diventa possibile regolare lo zoom con un semplice movimento: trascinando il dito, si effettua uno zoom in o uno zoom out. Questo sistema è stato progettato per prevenire tocchi accidentali, seguendo un approccio simile a quello visto su iPhone.

Display

Il Find X8 Pro è dotato di un display AMOLED quad-curvo da 6,78 pollici con risoluzione 2780×1264, densità di 450 PPI e luminosità massima di 4500 nits. Questa combinazione garantisce una visione nitida e luminosa, perfetta sia per la visione all’aperto sia per i contenuti HDR grazie alla compatibilità con Dolby Vision, HDR10 e Ultra HDR.

Un aspetto distintivo del display è la tecnologia 2160Hz PWM Dimming, che riduce l’affaticamento degli occhi durante l’uso prolungato in condizioni di scarsa illuminazione. La calibrazione cromatica precisa e i sensori ambientali a doppia luce completano un’esperienza visiva premium.

Fotocamere

Il comparto fotografico è senza dubbio il punto di forza del Find X8 Pro. La collaborazione con Hasselblad ha portato a un sistema di quattro fotocamere da 50 MP, che include due teleobiettivi a periscopio, un sensore ultra-wide e una fotocamera principale da 23 mm con apertura f/1.6 e stabilizzazione ottica (OIS). Questa configurazione offre una versatilità senza precedenti, coprendo una gamma focale che va da 15 mm a oltre 300 mm con una qualità d’immagine impressionante.

Le tecnologie innovative come l’AI Telescope Zoom consentono di ottenere immagini dettagliate anche con zoom fino a 60x, utilizzando l’intelligenza artificiale per integrare i dati del sensore e migliorare la nitidezza. Inoltre, la modalità Stage è progettata specificamente per catturare momenti memorabili durante concerti e spettacoli, preservando dettagli e colori anche a grande distanza.

La modalità Lightning Snap rivoluziona la fotografia di soggetti in movimento, offrendo una raffica fino a 7 fotogrammi al secondo con zero ritardi dell’otturatore, garantendo che ogni immagine sia perfettamente nitida e ben esposta. Per i ritratti, il telefono introduce sei lunghezze focali, incluso un esclusivo 135 mm ottico, che simula il bokeh naturale delle lenti Hasselblad.

Immagini

Prestazioni

Equipaggiato con il processore MediaTek Dimensity 9400, il Find X8 Pro promette prestazioni eccezionali. Con un’architettura a 3 nm e una gestione termica avanzata, il dispositivo offre un’efficienza energetica migliorata del 40% rispetto ai suoi predecessori, garantendo sessioni di gaming fluide e un’esperienza multitasking impeccabile. La tecnologia Trinity Engine ottimizza ulteriormente il chipset, migliorando l’efficienza energetica durante l’uso quotidiano.

La memoria LPDDR5X da 16 GB e lo storage UFS 4.0 da 512 GB assicurano spazio e velocità adeguati per qualsiasi esigenza, dalle app pesanti ai file multimediali di grandi dimensioni.

Batteria e ricarica

Nonostante il design sottile, il Find X8 Pro è dotato di una batteria da 5910 mAh con tecnologia al silicio-carbonio, che offre un’autonomia notevole. In abbinamento al sistema di ricarica rapida 80W SUPERVOOC, è possibile ottenere ore di utilizzo con pochi minuti di ricarica. Inoltre, la ricarica wireless da 50W AIRVOOC con supporto Mag Charge rende l’esperienza ancora più comoda.

Software

Il sistema operativo ColorOS 15 basato su Android 15 introduce un’interfaccia minimalista con animazioni fluide e personalizzabili. Funzionalità come l’AI Toolbox semplificano la produttività, mentre strumenti di editing fotografico avanzati, come l’AI Clarity Enhancer e l’AI Unblur, offrono opzioni di post-produzione intuitive e di alta qualità.

La nuova funzione Touch to Share abbatte le barriere tra piattaforme, consentendo la condivisione rapida di file tra dispositivi OPPO e iOS tramite NFC.

Conclusioni

L’OPPO Find X8 Pro è senza dubbio uno smartphone di fascia alta molto interessante, che combina in modo efficace design elegante, prestazioni straordinarie e capacità fotografiche avanzate. È un dispositivo pensato non solo per gli utenti che cercano uno strumento versatile e potente, ma anche per chi apprezza l’estetica e l’attenzione ai dettagli.

A partire da oggi, OPPO Find X8 Pro è disponibile al prezzo di 1199,99€ nelle colorazioni Pearl White e Space Black.

Inoltre dal 21 novembre al 31 dicembre, chi acquisterà OPPO Find X8 Pro su OPPO Store riceverà compreso nel prezzo, in bundle, OPPO Watch X.

Dal comparto fotografico Hasselblad alla batteria a lunga durata, passando per il display di alta qualità e il sistema operativo ricco di funzionalità, questo smartphone offre un’esperienza completa e soddisfacente.

OPPO Find X8 Pro: cosa ci è piaciuto di più

Le fotocamere sono tutte di ottimo livello e gli scatti realizzati con il Find X8 Pro si sono sempre rivelati di alta qualità

L’alert slider fisico per regolare velocemente la modalità silenziosa, la vibrazione e la suoneria è una delle migliori aggiunte fatte da OPPO, mutuando questa caratteristica da OnePlus

Lo schermo del Find X8 Pro è veramente di alta qualità e molto luminoso, anche sotto la luce diretta del sole.

OPPO Find X8 Pro: cosa ci è piaciuto di meno

Il touch and feel della backcover un po’ plasticosa non ci ha fatto impazzire e non aiuta la colorazione pearl white: l’effetto finto marmo non è dei migliori.

Messo sotto torchio, ad esempio con l’utilizzo di GeekBench, lo smartphone scalda un po’. Nulla di troppo fastidioso ma comunque con task intensivi lo smartphone ci è sembrato non gestire al meglio la temperatura.