Le specifiche del Realme X9 Pro sono appena state trapelate nuovamente sul web. Stando a quanto si legge, il device sarà – probabilmente – simile al Reno6 Pro+ di OPPO.

Realme X9 Pro: le specifiche tecniche

La scorsa settimana, presso il TENAA è stato avvistato un telefono Realme con numero di modello RMX3366 con specifiche e immagini chiave. Le voci che lo circondano hanno affermato che debutterà presto con il moniker Realme X9 Pro in Cina. Un informatore cinese ha condiviso informazioni dettagliate sulle sue specifiche tecniche al fine di farci conoscere i dettagli relativi al suddetto dispositivo.

Secondo il tipster, il terminale disporrà di un display Samsung E3 S-AMOLED da 6,55 con bordi curvi e supporto per una frequenza di aggiornamento di 90Hz. L'ente per la certificazione TENAA ha rivelato che offrirà un rapporto di aspetto 20:9 e una risoluzione Full HD+ di 1080 x 2400 pixel.

Il chip Snapdragon 870 alimenterà il dispositivo con RAM LPDDR4x e memoria UFS 3.1. Ospiterà una batteria da 4.500 mAh che supporta un'edizione potenziata SuperVOOC 2.0 da 65 W.

Per i selfie, sarà caratterizzato dalla fotocamera frontale Sony IMX616 da 32 megapixel. La configurazione della main camera includerà un sensore Sony IMX766 da 50 megapixel, un obiettivo ultrawide Sony IMX481 da 16 megapixel e uno snapper in bianco e nero da 2 megapixel.

Realme X9 Pro offrirà altre funzionalità come due altoparlanti con audio panoramico Dolby, motore lineare sull'asse Z e NFC. I lati anteriore e posteriore del telefono sono schermati da uno strato di Gorilla Glass 5 e dovrebbe disporre anche di un telaio in lega di alluminio. L'informatore ipotizza che le versioni da 8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di RAM + 256 GB potrebbero avere un prezzo di circa 2.699 Yuan (~ $ 422) e 2.999 Yuan (~ $ 469).

Non di meno, l'insider ha affermato che Realme X9 Pro e OPPO Reno 6 Pro+ sono per lo più uguali. Le uniche aggiunte evidenti riguarderanno il Reno che pare che sia dotato di motore lineare sull'asse X, una teleobiettivo e OIS. Ha aggiunto che ci saranno due varianti di Realme X9 Pro: una con Snapdragon 870 e l'altra con Dimensity 1200. Quest'ultima tuttavia, non verrà lanciato in Cina poiché dovrebbe arrivare nei mercati globali come OnePlus Nord 2.

