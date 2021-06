Secondo quanto si apprende da un recente leaker online, sembra che OnePlus Nord 2 sarà semplicemente un Realme X9 Pro “sotto mentite spoglie”.

OnePlus Nord 2: cosa sappiamo finora?

OnePlus Nord 2 sarà l'erede del primo midrange di casa OnePlus lanciato lo scorso anno. È stato rivelato che il dispositivo sarà alimentato dal chipset Dimensity 1200 di MediaTek. Ora, un tipster cinese afferma che il device è in realtà un Realme X9 Pro ribrandizzato.

Di fatto, i più attenti di voi ora potrebbero essere confusi: la scheda tecnica del Realme X9 Pro ha rivelato che il suddetto telefono ha un processore Snapdragon 870. Secondo il leaker che si fa chiamare Arsenal su Weibo, ci sono in realtà due versioni del realme X9 Pro in fase di sviluppo: un modello ha un chipset Snapdragon 870 e un display curvo a 90Hz mentre l'altro ha un processore Dimensity 1200 e uno schermo piatto da 90Hz. Tuttavia, pare che il sub brand di OPPo non lancerà quest'ultimo modello in Cina poiché verrà commercializzato come OnePlus Nord 2.

La fonte ha anche rivelato che il telefono verrà lanciato il mese prossimo, in linea con quanto abbiamo sentito all'inizio di questa settimana.

In realtà, ci sono più differenze tra i due dispositivi oltre ai loro processori e al tipo di pannello adoperato. Secondo il TENAA, il Realme X9 Pro ha una fotocamera ultra grandangolare da 16 MP, ma una recente indiscrezione di questa settimana ha rivelato che OnePlus Nord 2 disporrà di una lente ultra grandangolare da 8 MP. Tuttavia, il resto dei sensori sarà lo stesso su entrambi i terminali. Entrambi avranno anche una batteria da 4500 mAh e il supporto per la ricarica rapida da 65 W.

Anche il design posteriore del Realme sarà diverso da quello del Nord 2. Mentre il sub brand di OPPO ha optato per un flash LED a forma di pillola posizionato vicino alla fotocamera superiore, è stato riferito che il midrange di OP avrà il suo LED posizionato in basso accanto alla terza ottica.

Cosa ne pensate? Curiosi di conoscere di più su questo nuovo device?

OnePlus

Smartphone