Realme Watch S2 e Buds T310 ufficiali: l'innovazione continua

Realme prosegue il suo percorso all’insegna dell’innovazione ed oggi ha lanciato due nuovi dispositivi AIoT: Realme Watch S2 e Realme Buds T310.

Questi prodotti mirano ad offrire un’esperienza d’uso di alto livello, coniugando design elegante e funzionalità avanzate per soddisfare le esigenze di chiunque.

Realme Watch S2 si distingue per il suo design robusto in acciaio inossidabile e per la presenza di un display AMOLED da 1,43 pollici, che assicura una visualizzazione chiara e dettagliata dei contenuti. Il suo aspetto è frutto di un’accurata lavorazione, con dettagli come la placcatura ad acqua e il rivestimento anti-impronta che garantiscono resistenza a graffi e usura. Ma il Watch S2 non è solo estetica: offre una serie di funzionalità pensate per il benessere, tra cui il monitoraggio della salute 24 ore su 24, il controllo del sonno ed una vasta gamma di allenamenti personalizzati, con ben 110 attività sportive supportate. La certificazione IP68 rende lo smartwatch Realme resistente a polvere ed acqua: perfetto per chi ama le attività all’aperto. La batteria è un vero punto di forza, con una durata fino a 20 giorni in modalità di risparmio energetico.

Per quanto riguarda i Realme Buds T310, questi auricolari offrono una combinazione di design moderno e tecnologia di cancellazione del rumore attiva fino a 46 dB, garantita da sei microfoni ed algoritmi avanzati di intelligenza artificiale. Grazie a tre livelli di cancellazione del rumore, è possibile adattare l’esperienza di ascolto a diverse situazioni. La qualità del suono è eccellente, con un woofer da 12,4 mm ed una membrana in titanio che assicurano chiarezza e profondità. Gli auricolari, con certificazione IP55, sono resistenti ad acqua e polvere e garantiscono fino a 40 ore di autonomia, offrendo una ricarica rapida che in soli 10 minuti fornisce ben 5 ore di ascolto.

Realme Watch S2 è disponibile ad un prezzo di 79.99€, mentre gli auricolari Realme Buds T310 possono essere acquistati ad un prezzo di 39.99€.