Il Realme Watch S nella nuova colorazione Silver sarà in vendita nei mercati selezionati a partire dal prossimo 7 giugno 2021.

Realme Watch S ora è disponibile in color argento

Ricordiamo che nel dicembre dello scorso anno, il sub brand di OPPO ha annunciato gli smartphone Realme Watch S e Watch S Pro in India. Entrambi i modelli sono stati resi disponibili in un'unica colorazione nera. Oggi, la società ha annunciato che avrebbe iniziato le vendite della nuovissima iterazione Silver del Realme Watch S a partire dal 7 giugno in India.

Come il modello Black, la nuova offerta del Realme Watch S presenta un telaio e un cinturino color argento e avrà un prezzo di Rs 4.999. Sarà disponibile per l'acquisto tramite Flipkart e mediante il negozio online di Realme India a partire dal 7 giugno. Per gli acquirenti, la società ha dichiarato di voler offrire cinturini di colore arancione, blu e verde dal valore di Rs 499 ciascuno.

Specifiche e caratteristiche tecniche

Realme Watch S ha un pannello touch LCD da 1,3 pollici di forma rotonda che offre una risoluzione di 360 x 360 pixel. È dotato di un corpo in alluminio e di un cinturino removibile. È supportato da una batteria da 390 mAh che promette fino a 20 giorni di autonomia. Manca il supporto per la connettività GPS.

Il Watch S è dotato di supporto Bluetooth 5.0 ed è compatibile con dispositivi Android e iOS. Supporta numerose modalità sportive, quadranti scaricabili, notifiche di chiamate/messaggi, telefono di qualità, fotocamera remota, controllo della musica e altro ancora. Oltre al sensore di frequenza cardiaca e a quello per il controllo del livello di saturazione di ossigeno nel sangue, è dotato anche di un accelerometro a 3 assi e di un motore di vibrazione del rotore.

OPPO

Smartwatch