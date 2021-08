Realme prevede di consentire la partecipazione degli utenti al processo di progettazione di un nuovo prodotto. Questa sì che è una notizia rivoluzionaria nel settore.

Realme vuole innovare in ogni settore

Per chi non lo sapesse, Realme è cresciuta rapidamente in termini di vendite e quote di mercato sin dalla fondazione, avvenuta nel “lontano” 2018. La compagnia ha ora più di 100 milioni di utenti in tutto il mondo, un obiettivo che il marchio aveva pianificato di raggiungere entro la fine di quest'anno.

Ora, il CEO di Realme Sky Li ha pubblicato un articolo che riconosce l'impresa ottenuta dalla sua società e ha aggiunto che nel mercato interno (Cina), la società si è classificata al primo posto in termini di tasso di crescita nella prima metà di quest'anno.

Sky Li ha aggiunto che nei prossimi tre anni Realme lancerà un “Programma di co-creazione con gli utenti” che consentirà ai fan di partecipare profondamente al processo di progettazione degli smartphone e dei prodotti AIoT dell'azienda.

Mentre un programma dedicato per la partecipazione degli utenti al processo di progettazione dei dispositivi è abbastanza nuovo e interessante, Realme sembra prendere spunto dalla sua consociata OnePlus. Durante i primi periodi di vita del marchio cinese (2014 circa), l'azienda guidata da Pete Lau (insieme all'ex socio Carl Pei), aveva fatto molto affidamento sul feedback degli utenti al fine di migliorare i suoi device e offrire nuove funzionalità.

Realme ha anche fissato il suo prossimo obiettivo di crescita di “Double 100 Million“. La società spera di aumentare il volume delle vendite dei suoi smartphone di 100 milioni entro la fine del 2022 e di fare nuovamente lo stesso nell'anno 2023. Sarà interessante vedere se e come il sub brand di OPPO riuscirà a raggiungere questo nuovo obiettivo.

All'inizio di quest'anno, a marzo, Realme ha rivelato di avere circa 70 milioni di utenti, dopo aver venduto 42 milioni di smartphone l'anno scorso. All'epoca, l'azienda mirava ad avere una base di utenti globale di 100 milioni di utenti entro la fine del 2021: ha raggiunto questo obiettivo con largo anticipo rispetto alla scadenza.

