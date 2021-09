Il device del sub brand di OPPO avente nome in codice RMX3125 potrebbe essere lanciato molto presto in Cina; potrebbe chiamarsi Realme V21 5G.

Realme V21 5G: cosa sappiamo su questo midrange?

Uno smartphone Realme con numero di modello RMX3125 è stato avvistato nel sito di certificazione TENAA in Cina il mese scorso. L'elenco ha rivelato tutte le sue specifiche tecniche complete. Si ipotizza che questo dispositivo possa presto essere lanciato in Cina come con il moniker Realme V21 5G.

Un informatore cinese ha affermato che il suddetto modello debutterà come versione aggiornata del V11 5G che è stato svelato a marzo di quest'anno. Poiché le edizioni successive dei telefoni V3 e V5 sono state presentate come V13 5G e V15 5G, è probabile che l'edizione aggiornata del V11 possa venir commercializzata “V21 5G”. Si consiglia ai lettori di attendere ulteriori rapporti per sapere che il moniker finale del dispositivo e di prendere questa indiscrezione con “un pizzico di sale”.

Specifiche Realme RMX3125

L'RMX3125 ha un display da 6,52 pollici che offre una risoluzione HD+ di 720 x 1600 pixel. È alimentato da un processore octa-core con clock a 2,4 GHz. È probabile che il terminale venga spedito con una batteria da 5.000 mAh (valore tipico), che può supportare la ricarica rapida da 18 W.

Ha una fotocamera frontale da 8 megapixel e il suo guscio posteriore ha una configurazione a doppia lente così ripartita: 13 megapixel + 2 megapixel. Il telefono dovrebbe arrivare in Cina con 4 GB/6 GB/8 GB di RAM e 64 GB/128 GB/256 GB di memoria interna.

Le specifiche dell'RMX3125 sono quasi identiche a quelle del V11 5G. I due telefoni differiscono principalmente nel comparto chipset. Il V11 è pilotato dal chip Dimensity 700. Probabilmente, il presunto V21 5G arriverà dotato del SoC Dimensity 800U. Lo smartphone potrebbe essere presentato nel corso del mese corrente; restate connessi. Non sappiamo però se sarà spedito anche in Europa o se arriverà con un altro nome.

OPPO

Smartphone