Xiaomi è famosa in tutto il mondo per la sua serie Redmi Note di smartphone economici. Questi dispositivi offrono una buona serie di funzionalità a un prezzo accessibile. I telefoni della serie Realme 6, 7, 8 sono stati i ​​loro principali competitor negli ultimi anni. Sembra che questo possa presto cambiare poiché il sub brand di OPPO potrebbe presto lanciare la nuovissima line-up Realme Note.

Realme Note sfiderà la serie Redmi Note di Xiaomi

Il marchio gemello di OPPO e OnePlus si sta preparando per lanciare il suo prossimo lotto di smartphone economici con i marchi realme 9 e narzo 50. Secondo più rapporti, ci saranno più modelli in scaletta che mai. Sembra che l'azienda stia imitando l'approccio di Xiaomi.

Oltre a questi telefoni, il marchio potrebbe presto introdurre la gamma Realme Note 9 composta dal Note 9 e dal Note 9 Prime. Questi due dispositivi sono elencati in un database di importazione. A parte i loro nomi, non sappiamo nulla di questi prodotti. Non è nemmeno sicuro che questi gadget siano reali.

Tuttavia, vale la pena notare che un paio di giorni fa, nello stesso portale sono stati individuati anche quattro telefoni della serie realme 9, vale a dire la versione standard, la Pro, la Prime e la 9A. Quindi, abbiamo motivo di credere che la line-up Note possa esistere realmente.

Inoltre, la società ha confermato di aggiungere altri due modelli alla già esistente gamma realme 8. Uno di questi è l'8i trapelato di recente e l'altro è realme 8s, il primo device al mondo con processreo MediaTek Dimensity 810. Il marchio lancerà presto anche il narzo 50A e il narzo 50i.

Tutti i design dei prossimi smartphone realme budget sono identici a quelli dei prodotti Xiaomi. Ciò suggerisce chiaramente che il marchio di smartphone in più rapida crescita vuole competere ancora più ferocemente con il suo arcinemico. La sfida si fa agguerrita.

