Realme V20 è ufficiale: 5G, tanta batteria e prezzo molto contenuto

Mentre si fanno sempre più insistenti le voci circa l’hardware di altissimo livello di Realme GT 2 Master Explorer Edition, in queste ore il colosso cinese non dimentica la fascia economica del mercato e svela il budget phone Realme V20 con un design curato, giovanile e una scheda tecnica che punta sul rapporto qualità/prezzo.

Il nuovo smartphone di Realme, infatti, non si perde in dettagli frivoli e offre all’utente tutto ciò di cui ha bisogno di trovare in un device che, al cambio, si posiziona a cavallo tra i 150-200 euro.

Realme V20: caratteristiche e design

Il design pulito e ben ottimizzato del telaio posteriore si mostra frontalmente con un display LCD da 6.52 pollici a risoluzione HD+ e con sensore di sblocco laterale; niente frequenza di aggiornamento superiore ai 60 Hz e anche la fotocamera frontale da 5 MP è nascosta nel notch a goccia e non nel sempre più popolare punch hole.

Sotto il cofano è presente il processore MediaTek Dimensity 700 con 4/8 GB di RAM e 128 GB di spazio interno espandibile tramite microSD fino a un massimo di 1 TB, mentre la batteria da 5000 mAh supporta la ricarica rapida da 10W su cavo. Piuttosto standard anche la composizione della fotocamera posteriore doppia con un sensore principale da 13 MP e un sensore secondario di profondità da 2 MP, mentre per quanto riguarda la connettività sottolineiamo il supporto dual SIM 5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 ac e il GPS.

Scheda tecnica

Display LCD da 6.52 pollici a risoluzione HD+ da 1600 x 720 pixel;

Processore MediaTek Dimensity 700 con 4/8 GB di RAM LPDDR4x con 128 GB di spazio interno UFS 2.1 espandibile tramite microSD fino a un massimo di 1TB;

Fotocamera posteriore doppia con sensore principale da 13 MP con apertura f/2.2 e un sensore di profondità da 2 MP con apertura f/2.4;

Fotocamera frontale da 5 MP;

Dimensioni: 164.4 × 75.1 × 8.1 mm;

Peso: 184 grammi;

Connettività dual SIM, 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS, USB Type-C;

Batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 10W.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo smartphone di Realme è disponibile nelle colorazioni Strar Blue e Cloud Black al prezzo di circa 140 euro per la versione con 4+128 GB e di circa 200 euro nella variante 8+128 GB. Non è ancora chiaro se e quando sarà disponibile anche per il nostro Paese, ma vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito.

