Realme GT 2 Master Explorer Edition avrà un hardware impressionante?

Sembra proprio che nei prossimi mesi Realme svelerà un nuovo top di gamma che farà mangiare la polvere agli OEM Android più blasonati, o almeno è quello che in questi giorni si legge in rete per quanto riguarda la scheda tecnica di Realme GT 2 Master Explorer Edition.

Infatti, in base alle prime indicazioni pubblicate su Weibo dal sempre ben informato Digital Chat Station, scopriamo che il nuovo device di Realme sarà uno dei primi al mondo a montare il nuovissimo processore di fascia premium Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Realme GT 2 Master Explorer Edition avrà una scheda tecnica da vero top di gamma?

Secondo quanto pubblicato da Digital Chat Station, il nuovo smartphone di Realme monterà un pannello OLED a risoluzione Full HD+ con fotocamera punch hole centrale e supporto alla frequenza di aggiornamento a 120 Hz, mentre sotto la scocca è molto probabile che sarà presente una batteria da 4800/5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100/150W.

Sul retro, per quanto riguarda la fotocamera principale, in tutta probabilità troverà posto un sensore principale da 50 MP con supporto OIS e registrazione video a risoluzione 4K. Purtroppo non ci sono indicazioni né per quanto riguarda la RAM né per lo spazio interno, ma quasi sicuramente saranno rispettivamente di tipo LPDDR5 e UFS 3.1.

In attesa di scoprire ulteriori informazioni sul nuovo flagship assoluto di Realme

