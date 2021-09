Realme V11s arriverà sul mercato molto presto; secondo le recenti indiscrezioni, avrà una batteria da 5000mAh e un design rinnovato.

Realme V11s: le (presunte) specifiche tecniche

La serie V di Realme vedrà l'arrivo di un nuovo modello; stiamo parlando di un aggiornamento di un terminale lanciato all'inizio di quest'anno. Una fuga di notizie ha rivelato che il terminale in questione si chiamerà V11s 5G e condividerà specifiche simili a quelle del V11 vanilla lanciato pochi mesi or sono. Al contrario però, presenterà un nuovo design.

Il Realme V11 5G è stato lanciato come un device 5G economico pensato per il mercato cinese a febbraio. È dotato di un display HD +, chipset Dimensity 700 di MediaTek, doppia fotocamera posteriore e di una batteria da 5000 mAh; ora il nuovo telefono è stato annunciato con un prezzo di partenza di appena 190 dollari.

Secondo il leaker cinese @Arsenal su Weibo, il V11s avrà la stessa capacità di archiviazione di 128 GB e la batteria da 5000 mAh del modello originale. Aggiunge anche che il telefono è “molto carino”! Questa considerazione personale indica che, esteticamente, il gadget presenterà un design molto curato.

Inoltre, il tipster aveva rivelato alcuni altri dettagli del telefono il mese scorso. In un post del 13 agosto, aveva indicato che il V1s 5G avrebbe avuto un display LCD.

Questo smartphone sarà un prodotto più interessante del Realme Q3, un telefono con Snapdragon 750G che viene venduto anche in Cina. Ha aggiunto che il V11s però, non avrà uno schermo buono come quello del Q3 (un'unità LCD da 120 Hz). Presumiamo che ciò possa significare che il nuovo budget phone non avrà una frequenza di aggiornamento elevata.

Non viene menzionata la presunta data di lancio del telefono, ma possiamo presumere che arriverà nel corso del mese corrente. Ci domandiamo se e quando approderà anche in Europa. Staremo a vedere.

