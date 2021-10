Realme Stick 4K vs Chromecast: qual è la migliore?

Spoiler: no, la chiavetta smart 4K di Realme con Google TV all'interno non è migliore del Chromecast con Google TV. Sappiatelo.

Realme Stick 4K: un prodotto diverso dalla Chromecast?

Tra i nuovi prodotti annunciati oggi all'evento Realme di ieri c'era la Realme 4K Smart Googe TV Stick. È la prima chiavetta per lo streaming di un produttore di terze parti a essere lanciata con Google TV. Gli utenti che vivono in India dovranno tener conto di questo gadget, in quanto la Chromecast con Google TV non è venduta nel paese.

Prima del suo debutto, una fuga di notizie ha rivelato le specifiche della chiavetta realme 4K Smart Google TV Stick e tra i dettagli forniti c'era la capacità di archiviazione che è stata dichiarata essere di 16 GB. È stata una notizia piacevole in quanto il Chromecast con i miseri 8 GB di spazio di archiviazione di Google TV non erano sufficienti per quasi nulla e ciò ha provocato lamentele da parte dei possessori. Ora si è scoperto che le informazioni non erano corrette e che la TV Stick del sub brand di OPPO non ha 16 GB di spazio di archiviazione ma 8 GB!

È deludente vedere i produttori commettere lo stesso errore dei concorrenti. Con 8 GB di spazio di archiviazione, di cui meno disponibili immediatamente, gli utenti incontreranno presto problemi di archiviazione in un breve periodo.

La scheda tecnica nella pagina del prodotto afferma che il suddetto prodotto gode di 2 GB di RAM e 8 GB di spazio di archiviazione. Ha anche un processore con quattro core ARM Cortex-A35 per la sua CPU e una GPU dual-core. Ha il supporto HDR10+ e può trasmettere in streaming in 4K a 60 fps. La pagina del gadget menziona anche Bluetooth 5.0 e HDMI 2.1.

Il Realme 4K Smart TV Stick non ha un elegante telecomando Bluetooth come il Chromecast con Google TV, ma non è male. I suoi pulsanti includono un pad direzionale circolare con un anello giallo al suo interno, un pulsante “muto”, uno per l'accensione, un pulsante delle impostazioni, pulsanti di controllo del volume, un pulsante per l'Assistente di Google e tasti di scelta rapida per Netflix, YouTube, Prime Video e YouTube Music.

Realme ha messo un cartellino del prezzo di ₹ 3.999 (~ $ 53) sullo stick di streaming che è di qualche dollaro superiore al cartellino del prezzo di $ 49 del Chromecast con Google TV. Il produttore deve ancora rivelare quando sarà disponibile per l'acquisto nelle altre regioni; non sappiamo se e quando arriverà da noi.