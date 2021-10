La prima stick con Google TV sarà lanciata il 13 ottobre

La prima chiavetta per lo streaming con a bordo Google TV realizzata da un'OEM di terze parti verrà lanciata il prossimo 13 ottobre.

Realme lancerà la prima stick con Google TV

Google TV ha fatto il suo debutto per la prima volta sul dongle di streaming Chromecast, ma in questi ultimi mesi non abbiamo visto nulla oltre ai televisori a grandezza naturale che eseguono la suddetta piattaforma.

Attenzione però: le cose sono destinate a cambiare già la prossima settimana, poiché Realme lancerà la prima chiavetta per lo streaming con il nuovo Google TV.

Presentato per la prima volta all'inizio di questo mese, lo streaming stick Realme 4K rappresenta due grandi novità per l'azienda Intanto, sembra che questo sia il primo terminale Google TV lanciato in India, una regione in cui la piattaforma stessa non è ancora ufficialmente supportata.

Oltre a ciò, tuttavia, lo stick di streaming del sub brand di OPPO sarà il primo terminale di streaming di Google TV ad essere presentato dopo il lancio della Chromecast avvenuto quasi un anno fa.

La piattaforma si è espansa nell'ultimo anno, ma solo sui televisori venduti da Sony e TCL. Gli stick di streaming di Xiaomi, lanciati lo scorso anno, sono stanti lanciati con Android TV standard e nulla è stato aggiornato al momento.

Su un sito web, Realme afferma che la sua chiavetta di streaming verrà lanciato il 13 ottobre. Il sito menziona inoltre che lo stick ha il supporto HDMI 2.1, l'HDR10+ e anche la riproduzione video a 60 fps in 4K. Viene inoltre menzionato il supporto per Netflix e Prime Video.

Resta da vedere quale sarà il costo di questo accessorio, ma siamo sicuri che sarà una valida alternativa alla Chromecast. Speriamo che arrivi anche da noi.