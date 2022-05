Realme, presto un potentissimo smartphone con lo Snapdragon 8 Gen 1+?

L’annuncio dei tanti attesi processori Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ e Snapdragon 7 Gen 1 ha messo in subbuglio il mondo degli smartphone: tantissimi OEM sono già pronti a presentare nuovi top di gamma con gli inediti processori Qualcomm, e tra questi troviamo ovviamente Realme che non vuole certo perdere l’occasione per imporre sul mercato un nuovo potentissimo smartphone con il consueto e impareggiabile rapporto qualità/prezzo.

Secondo le informazioni pubblicate in rete in queste ore dal sempre affidabile tipster Digital Chat Station, infatti, scopriamo che il colosso cinese potrebbe annunciare un nuovo device con il processore di fascia premium di Qualcomm all’interno della famiglia GT 2 Series.

Realme GT 2s Pro sarà il primo smartphone con lo Snapdragon 8 Gen 1+?

Ricordiamo che Realme GT 2 e Realme GT 2 Pro montano rispettivamente i processori di fascia alta/premium Qualcomm Snapdragon 888 e Snapdragon 8 Gen 1; secondo il tipster, il modello Realme GT 2s Pro – sempre se si chiamerà così – sarà il primo smartphone del colosso cinese a godere delle importanti novità offerte dall’inedito SoC di Qualcomm.

Digital Chat Station indica a chiare lettere che questo device rappresenterà lo smartphone più potente mai realizzato dall’azienda; inoltre, è probabile che la compagnia porterà la ricarica rapida da 65W a 80W per offrire tempi di ricarica ancora più contenuti. In attesa di scoprire ulteriori informazioni sul nuovo device top di gamma di Realme, vi ricordiamo che l’ottimo modello Realme GT 2 Pro è disponibile su Amazon a un prezzo niente male.

Scheda tecnica Realme GT 2 Pro

Display AMOLED da 6.7 pollici a risoluzione Quad HD+ da 3216 × 1440 pixel con tecnologia LTPO, frequenza di aggiornamento dinamica da 1-120 Hz, luminosità massima di 1400 nit, copertura del 100% della gamma colore DCI-P3, sensore di impronte integrato e vetro Gorilla Glass Victus;

Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con 8/12 GB di RAM LPDDR5 128/256/512 GB di spazio interno UFS 3.1 storage;

Fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con apertura f/1.8 e OIS,un sensore ultra grandangolare Samsung ISOCELL JN1 da 50 MP con FOV di 150° e apertura f/2.2, un sensore macro da 2 MP con zoom 40x;

Fotocamera frontale Sony IMX615 da 32 MP con apertura f/2.4;

USB Type-C Audio, speaker stereo e supporto Hi-Res Audio;

Dimensioni: 163.2 × 74.7 × 8.2mm;

Peso: 199 grammi;

Connettività Dual SIM (nano + nano), 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax (2.4 + 5 GHz) MIMO, Bluetooth 5.2, GPS e NFC;

Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 65W;

Android 12 con la personalizzazione Realme UI 3.0.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.