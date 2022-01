Realme va "All in 5G" con la serie 9 Pro e non solo

Realme è a tutti gli effetti il brand più interessante dell'ultimo anno e in queste ore ha svelato la sua strategia “All in 5G” che si articola in due filoni: il lancio della serie 9 Pro (Realme 9 Pro e Realme 9 Pro+) e la democratizzazione dell'esperienza 5G con prodotti innovativi alla portata di tutti gli utenti. Per raggiungere questo importante risultato, inoltre, annuncia l'utilizzo del processore MediaTek Dimensity 920 5G per la prima volta in Europa; un altro traguardo che vede Realme e MediaTek legati da una collaborazione molto importante.

La serie 9 Pro e 9 Pro+ di Realme è dietro l'angolo mentre l'OEM va “All in 5G”

Negli ultimi due anni la serie numerica di Realme ha raggiunto un traguardo reputato quasi impossibile da numerosi analisti di mercato: più di 40 milioni di smartphone spediti nel 2021, il che lo rende uno dei brand più in rapida crescita – in Italia, per parlare di numeri, ha raggiunto una crescita YoY (Year over Year) pari al +610%.

Gli ultimi dati raccolti da Counterpoint Research mettono nero su bianco una incredibile crescita anche nel mercato globale legato agli smartphone 5G: durante il Q3 2021, infatti, il brand cinese ha registrano un astronomico +831% con eccellenti risultati in Europa, India e Cina. Che dire, non vediamo l'ora di scoprire tutte le qualità di Realme 9 Pro e 9 Pro+ di cui abbiamo più volte parlato in questi giorni.