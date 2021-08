Il design del Realme RMX3125 è appena stato mostrato online grazie al portale cinese TENAA; da quanto si evince in rete, si scoprono nuove informazioni contestuali all'arrivo del nuovo midrange premium del sub brand di OPPO.

Realme RMX 3125: cosa sappiamo?

All'inizio di questa settimana, un imminente telefono Realme con numero di modello RMX3125 è stato certificato dall'autorità cinese per le telecomunicazioni TENAA. L'elenco ha rivelato tutte le sue specifiche tecniche, ma finora il suo design non è mai stato reso noto poiché le immagini non erano state ancora pubblicate.

Le immagini del Realme RMX3125 viste sul TENAA suggeriscono che il device potrebbe sfoggiare un display con notch a goccia. I pulsanti per il volume saranno disponibili sul bordo sinistro del dispositivo, mentre il frame laterale destro dovrebbe essere dotato di un tasto di accensione, che fungerà anche da sensore di impronte digitali. Il modulo della fotocamera di forma rettangolare ha una configurazione a doppia lente e un flash LED.

Il telefono misura 163,9 x 75,7 x 8,4 mm e pesa 189 grammi. È probabile che verrà commercializzato in diversi colori: oro e viola, ad esempio.

Il Realme RMX3125 è uno smartphone 5G con display HD+ da 6,52 pollici. È alimentato da un processore octa-core da 2,4 GHz e 4 GB / 6 GB / 8 GB di RAM. Il telefono verrà fornito con 64 GB / 128 GB / 256 GB di memoria integrata e con uno slot per schede microSD. Verrà preinstallato con il sistema operativo Android 11.

Per la fotografia, dovrebbe essere dotato di una fotocamera frontale da 8 megapixel e di una doppia lente sulla back cover così ripartita: 13+2 Mpx. Il telefono inoltre, sarà supportato da una batteria da 4.990 mAh. Non ci sono parole sulle capacità di ricarica rapida del prodotto. Ipotizziamo che ci sia la fast charge da almeno 18 W.

Il nome del prodotto finale dell'RMX3125 non è ancora emerso. Probabilmente, sarà come un device facente parte della serie Q o V.

