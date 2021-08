Le specifiche complete del misterioso Realme RMX3125 sono appena state trapelate online; il device ha fatto la sua apparizione presso l'ente per la certificazione TENAA.

Realme RMX3125: cosa sappiamo di lui?

Un misterioso smartphone Realme con numero di modello RMX3125 è emerso nel database dell'ente di regolamentazione cinese TENAA. Le specifiche disponibili nel sito hanno rivelato che sarà un dispositivo economico ma con funzionalità 5G. Purtroppo le immagini del telefono non sono ancora disponibili presso il portale. Inoltre, non ci sono informazioni sul nome commerciale finale del dispositivo. Probabilmente, potrebbe arrivare come un nuovo telefono della serie V o della serie Q nel mercato cinese.

Il dispositivo RMX3125 ha dimensioni di 163,9 x 75,7 x 8,4 mm e pesa 189 grammi. Il prodotto dovrebbe arrivare in due tonalità come oro e viola nel mercato cinese. Sarà dotato di un display da 6,52 pollici che offre una risoluzione HD+ di 720 x 1600 pixel.

Non di meno, il telefono sarà alimentato da un processore octa-core da 2,4 GHz e una batteria da 4.980 mAh. Non ci sono informazioni sulle capacità di ricarica rapida del dispositivo.

In Cina, l'RMX3125 arriverà con 4 GB/6 GB/8 GB di RAM e 64 GB/128 GB/256 GB di storage integrato. Il dispositivo si avvierà con il sistema operativo Android 11 e sarà dotato di uno slot per schede microSD per lo storage aggiuntivo.

Ha una fotocamera selfie da 8 megapixel. Il suo guscio posteriore ha un sistema a doppia camera da 13 megapixel + 2 megapixel. Per sicurezza, è dotato di uno scanner di impronte digitali. Poiché le immagini del dispositivo non sono disponibili, non sappiamo se sia dotato di uno scanner di impronte digitali montato sul frame laterale o su quello posteriore.

MediaTek ha recentemente presentato il chip Dimensity 810 a 6 nm che funziona a 2,4 GHz. Non si sa se verrà dotato di questa CPU o di un altro SoC differente.

