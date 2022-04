Realme Q5 Pro, il colosso svela il processore a un giorno dal lancio

Domani, 20 aprile, si terrà un evento in Cina in cui Realme presenterà la serie Realme Q5: in queste ore, come sempre più spesso accade quando si parla del colosso cinese, la compagnia ha pubblicato un poster ufficiale in cui svela il processore su cui si baserà il modello Realme Q5 Pro.

Il sopracitato smartphone si affiderà al potente SoC di fascia media Qualcomm Snapdragon 870, mentre gli altri modelli Realme Q5 e Realme Q5i sono rispettivamente muniti dei processori Qualcomm Snapdragon 695 5G e MediaTek Dimensity 910.

Il processore di Realme Q5 Pro svelato anzitempo da un poster ufficiale

Nel corso dei giorni scorsi il modello Realme Q5 Pro era stato scovato all’interno del database del TENAA e del 3C con il codice prodotto RMX3372: all’epoca scoprimmo che il device sarebbe arrivato con una tecnologia di ricarica rapida da 80W.

Scheda tecnica (RUMOR)

Il device di Realme si dice monterà un display AMOLED da 6.62 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, fotocamera punch hole e sensore di impronte integrato nel display. Sotto la scocca, come ormai sappiamo per certo, sarà presente il processore Qualcomm Snapdragon 870 con supporto fino a 12 GB di RAM e fino a 512 GB di spazio interno, mentre per quanto riguarda la batteria si parla di un modulo da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W su cavo.

Ci sono grosse aspettative anche per quanto riguarda il modulo fotografico posteriore, secondo alcuni costituito da un sensore principale da 64 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. Atteso con Android 12 e la personalizzazione Realme UI 3.0, la serie Realme Q5 sarà ufficialmente presentata domani in Cina.