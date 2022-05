Realme Pad X, gli ultimi leak svelano un tablet con una mega batteria

Dopo i primi leak relativi ai render ad alta risoluzione su Realme Pad X, il nuovo e atteso tablet di fascia alta del colosso cinese, in queste ore abbiamo l’opportunità di scoprire alcune interessanti informazioni circa le specifiche del device.

Le indiscrezioni pubblicate in rete confermano che Realme avrebbe in cantiere un tablet evidentemente indicato per colmare il vuoto della compagnia circa i tablet di fascia alta, in tutta probabilità caratterizzato come sempre dal classico prezzo aggressivo che contraddistingue tutti i device della compagnia.

Realme Pad X: un nuovo leak svela importanti novità sulle specifiche del tablet

I rumor dei giorni scorsi avevamo messo in evidenza un design da vero top di gamma con un telaio unibody in alluminio molto simile a quello dell’iPad Pro di Apple, una soluzione sempre più apprezzata dal pubblico e abbracciata anche da brand del calibro di Realme per device di fascia medio alta.

Atteso al lancio in almeno tre colorazioni differenti – Neon, Blue e Black –, il nuovo tablet di Realme dovrebbe offrire anche il supporto alla stylus e alla tastiera Bluetooth esterna per i task più impegnativi. Le ultime informazioni indicano che la compagnia dovrebbe svelare ufficialmente il nuovo device domani, 26 maggio, in un evento online.

In attesa di scoprire ulteriori informazioni con i classici leak dell’ultimo minuto, l’altrettanto ottimo tablet Samsung Galaxy Tab A8 10.4 è in offerta su Amazon con il 34% di sconto.

Scheda tecnica (RUMOR)

Display da 11 pollici a risoluzione 2K;

Processore Qualcomm Snapdragon 870 con 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di spazio interno;

Supporto Dolby Atmos;

Batteria da 8340 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W su cavo;

Android 12 con la personalizzazione Realme UI 3.0.

