Il lancio del Realme Pad sembra essere dietro l'angolo e nuove indiscrezioni raccontano che il device mostrerà una configurazione fotografica simile su entrambi i lati.

Realme Pad: tutto sulla fotografia

La certificazione IMDA rivela che il Realme Pad (numero di modello RMP2102) offrirà funzionalità di connettività come WCDMA, LTE, Wi-Fi, Bluetooth e GPS. Tuttavia, il rumor più interessante riguarda l'ottica, dato che poco fa il tipster Sudhanshu Ambhore ha condiviso le informazioni sulla fotocamera anteriore e posteriore del device.

Il leaker ha, infatti, scoperto che il device ospiterà una fotocamera anteriore e una posteriore quasi del tutto simili: sarà da 8 megapixel con lunghezza focale di 2,8 mm e supporto per la stabilizzazione elettronica dell'immagine (EIS). Tuttavia, mentre lo snapper posteriore supporterà l'autofocus, il sensore anteriore offrirà una messa a fuoco fissa.

Inoltre, l'informatore afferma che queste specifiche della fotocamera appartengono alla variante solo Wi-Fi del Pad, ma la certificazione IMDA suggerisce che potrebbe arrivare anche una variante LTE + Wi-Fi del tablet.

I render del dispositivo hanno anche rivelato che il Realme Pad misurerà 246,1 x 155,8 x 6,8 mm e ospiterà un display da 10,4 pollici. Altre indiscrezioni hanno suggerito che il device dell'azienda cinese potrebbe contare su una batteria da 7.100 mAh e offrire agli utenti 6 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione integrato (per quanto riguarda il chipset, non è chiaro sapere su quale sarà in uso). Per quanto riguarda il prezzo, il Realme Pad potrebbe essere disponibile a 309 dollari (al cambio, circa 260 euro); le tonalità proposte, invece, dovrebbero essere Real Blue, Real Grey, Real Apricot e Real Red.

