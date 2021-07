I rendering appena trapelati in rete mostrano che il tablet di Realme verrà fornito con uno stilo integrato in confezione. Di fatto, sappiamo che il sub brand di OPPO lancerà il suo primo tablet quest'anno e arriverà con il moniker Realme Pad.

Realme Pad: facciamo il punto

Il produttore ci ha già dato un'idea dell'aspetto del tablet mediante un'immagine ufficiale, ma è emersa una nuova serie di rendering basati su CAD che ci forniscono ancora più dettagli.

Il Realme Pad avrà una finitura bicolore come mostrato nei render di Steve Hemmerstoffer (OnLeaks) realizzati in collaborazione con il portale di 91 Mobiles. Il display è delimitato da cornici di dimensioni uguali e i bordi del telaio sono piatti proprio come l'iPad Pro 11 di Apple, anche se non sembrano essere così curvi agli angoli.

C'è una singola fotocamera sporgente sul retro e una linea magenta la attraversa dall'alto. Questa linea separa la finitura bicolore del retro del Realme Pad. Il nome del produttore è anche scritto nello stesso colore magenta nell'angolo in basso a destra.

Il device ha il suo pulsante di accensione posto in alto (quando lo si osserva in modalità verticale) e sul lato destro c'è il bilanciere del volume, due microfoni e quello che sembra essere un vano per una scheda MicroSD. Questo vassoio ospiterà una SIM nella sua iterazione 5G. La fotocamera frontale sembra essere posta in alto a destra.

Ci sono quattro griglie per altoparlanti, due ciascuna in alto e in basso (in modalità verticale). Accanto allo speaker nella parte inferiore si trova una porta USB-C e un foro all'estrema sinistra che è stato segnalato per essere lo slot per la stilo che, a quanto pare, sarà presente nella confezione.

La fonte riporta che il display ha una dimensione di circa 10,4 pollici. Il dispositivo stesso dovrebbe misurare 246,1 x 155,8 x 6,8 millimetri (8,4 mm di spessore con la fotocamera). Abbiamo segnalato in precedenza che il tablet avrà una capacità della batteria di 7100 mAh. Si prevede inoltre che verrà fornito con 6 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione quando arriverà sul mercato, ovvero entro la fine dell'anno.

