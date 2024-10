Realme Note 60 ufficiale: performance e resistenza a meno di 150€

Realme ha lanciato il nuovo Note 60, un dispositivo che punta a rivoluzionare il mercato degli smartphone entry-level con un mix di resistenza e prestazioni eccezionali, il tutto ad un prezzo inferiore ai 150 euro.

Realme Note 60: caratteristiche, prezzo e disponibilità

Una delle caratteristiche chiave di questo smartphone Realme è la protezione ArmorShell, che lo rende estremamente robusto. Questo sistema avanzato comprende una serie di otto miglioramenti strutturali, tra cui una struttura in alluminio, un telaio interno in metallo e vetro rinforzato. Queste soluzioni non solo garantiscono una maggiore protezione contro urti, graffi e cadute, ma assicurano anche la conformità agli standard IP64 per resistenza alla polvere ed all’acqua.

Realme Note 60 ha superato oltre 320 test di qualità, tra cui prove di pressione dei pulsanti e test di connessione e disconnessione USB, che dimostrano la sua durevolezza nel tempo. Queste caratteristiche gli hanno permesso di ottenere la prestigiosa certificazione di alta affidabilità TÜV Rheinland, un riconoscimento importante nel settore. Il responsabile marketing di Realme, Francis Wong, ha sottolineato come la protezione ArmorShell rappresenti un nuovo standard per gli smartphone di fascia economica e sarà implementata anche in futuri modelli delle serie C e Note.

Oltre che per l’estrema resistenza, Realme Note 60 si distingue per le sue ottime prestazioni. Il dispositivo è alimentato da un processore Octa-Core UNISOC T612, che offre un’esperienza di utilizzo più che valida, ideale per il multitasking e il gaming. Con una fotocamera da 32MP, il telefono promette foto nitide e dettagliate, mentre la batteria da 5000 mAh garantisce un’autonomia di quasi due giorni. Il display Eye Comfort a 90 Hz non solo offre immagini fluide, ma protegge anche la vista durante l’uso prolungato.

Realme Note 60 sarà disponibile sul sito ufficiale e sui principali store in due eleganti colorazioni, Voyage Blue e Marble Black, con una configurazione di memoria da 6GB+128GB: il prezzo consigliato è di soli 149,99€ ma, per un breve periodo, gli utenti interessati potranno acquistarlo al prezzo promozionale di 129,99€.