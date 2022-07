Realme Narzo 50i Prime: entry level elegante a prezzo conveniente

Realme, il brand più in crescita in Europa negli ultimi mesi, in queste ore ha lanciato il nuovo smartphone Android entry level Realme Narzo 50i Prime. Come da tradizione, il device del colosso cinese arriva sul mercato a un prezzo incredibilmente competitivo e con un rapporto qualità/prezzo decisamente interessante.

Dotato di numerose funzionalità e caratteristiche in grado di soddisfare le esigenze di chi è alla ricerca di un device economico, il nuovo smartphone di Realme si distingue dai competitor grazie a un design ricercato con un frame sottile e una batteria di lunga durata.

Realme Narzo 50i Prime: caratteristiche e design

Con uno spessore di appena 8.5 mm e un peso di 182 grammi, il device di Realme si presenta con un design caratterizzato da strisce verticali che offrono un buon look & feel al tatto. Sotto la scocca è presente il processore UNISOC T612, un octa core da 1.82 GHz, accompagnato da 3 GB di RAM e 32 GB di spazio interno di tipo UFS 2.2.

Sul retro, inoltre, il device può contare su una fotocamera principale da 8 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti e video di buona qualità, anche grazie allo zoom digitale 4x. La batteria, come accennato in apertura articolo, è da 5000 mAh e garantisce fino a 120 ore di riproduzione audio e 45 giorni di autonomia in modalità standby.

Prezzo e disponibilità

Realme Narzo 50i Prime sarà disponibile nelle colorazioni Dark Blue e Mint Green al prezzo di 139,99 euro per la configurazione con 3 GB di RAM e 32 GB di spazio interno. Inoltre, in occasione del Prime Day di Amazon in programma il prossimo 12 e 13 luglio, il nuovo smartphone di Realme sarà disponibile a questo link al prezzo promozionale di appena 109,99 euro.

