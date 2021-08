La scorsa settimana, il Realme Narzo 50A è stato individuato presso diversi siti per la certificazione online come il Bureau of Indian Standards (BIS) e la National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) thailandese. Un nuovo rapporto (emerso tramite il portale di Pricebaba) afferma che lo smartphone in questione anche ottenuto l'approvazione dalla Commissione economica eurasiatica (CEE). Queste certificazioni suggeriscono che il terminale è prossimo al debutto su scala internazionale.

Realme Narzo 50A: cosa sappiamo?

Si può affermare in base a recenti rapporti che lo smartphone RMX3430 certificato EEC potrebbe debuttare presto nei mercati europei con il moniker Narzo 50A. Sfortunatamente, nessuno degli elenchi di certificazione ha rivelato le principali specifiche del dispositivo. L'elenco NBTC ha rivelato solo che si tratta di un telefono con modem LTE.

Una recente perdita ha rivelato che il Narzo 50A arriverà in India in due varianti: una con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione e una con 4 GB di RAM e 128 GB di storage al seguito. Dovrebbe arrivare nella colorazione Oxygen Green e Oxygen Blue.

Un rendering trapelato del Narzo 50A apparso di recente ha indicato che il terminale sfoggerà un display con notch a goccia e uno scanner di impronte digitali montato sul frame laterale. Il guscio posteriore dal design unico del dispositivo presenta un'unità a tripla lente e uno scanner per le impronte digitali. Si ipotizza che disponga di una selfiecam frontale da 8 megapixel e di una main camera principale da 13 megapixel sul retro. È probabile che Realme possa annunciare la serie di smartphone Narzo 50 nel corso del mese di settembre; la data è ancora un mistero. Restate connessi per saperne di più.

