Emergono i render per la stampa del nuovo Realme Narzo 50A, mediogamma di fascia premium del sub brand di casa OPPO. Uno degli elementi più particolari di questo prodotto è proprio la back cover, la quale presenta una finitura a doppio strato davvero iconica e interessante.

Realme Narzo 50A: cosa sappiamo?

Quasi sei mesi dopo il lancio del Narzo 30A, il giovane brand lancerà presto il suo successore. In molti pensavano che tale dispositivo si sarebbe chiamato Narzo 40A, ma adesso apprendiamo che non sarà più così. Il motivo è presto detto: la compagnia ha riferito che il nuovo terminale si chiamerà “Narzo 50A” e proprio in queste ore è trapelato un render ufficiale che ci permette di dare un'occhiata al telefono in tutto il suo splendore.

La fonte dell'immagine è il popolare leaker Steve Hemmerstoffer a.k.a Onleaks, il quale ha collaborato con il blog indiano 91 Mobiles. La foto indica che il device manterrà lo stesso design sull'anteriore del Narzo 30A. Quindi, gli utenti otterranno un display con una tacca a goccia e una cornice inferiore spessa. Tuttavia, c'è anche una fessura sopra lo schermo per l'auricolare.

La parte posteriore del telefono è dove si trovano le principali modifiche al design. Innanzitutto, ora ci sono tre camere, una in più rispetto al modello da cui deriva. I tre sensori e il flash LED sono disposti in una matrice, ma l'alloggiamento della fotocamera è ora molto più grande poiché si estende verso il basso e lateralmente, includendo così lo scanner per le impronte digitali. Questo look fornisce al telefono un aspetto unico ma molto originale.

Realme mantiene il design a doppio trama già visto sul Narzo 30A ma con una svolta. Il motivo increspato ora si estende verticalmente dal fondo dell'enorme alloggiamento della fotocamera mentre la parte più liscia si trova a destra. Il Narzo 50A mantiene anche il jack per le cuffie e la porta USB-C per la ricarica. C'è anche una griglia per gli speaker a quattro fori. Tuttavia, invece di due buchi per il microfono vicino al jack, ora ne troviamo solo uno. Il bilanciere del volume e il pulsante di accensione rimangono a destra mentre il vano della SIM è a sinistra.

Il design generale è in realtà piuttosto interessante, anche se sappiamo che potrebbe non piacere a tutti. Tuttavia, apprezziamo gli sforzi di Realme che cerca di creare prodotti unici in un mercato in cui tutti i device tendono ad assomigliarsi.

