Realme Narzo 50A: ecco quale sarà il suo processore

Realme Narzo 50A è appena apparso sulla piattaforma di Geekbench; il sito ha rivelato quali saranno le specifiche tecniche e i dettagli sul chipset di bordo, il MediaTek Helio G85.

Realme Narzo 50A: cosa sappiamo al momento?

Il sub brand di OPPO dovrebbe lanciare un nuovo telefono facente parte della line-up Narzo. Il Realme Narzo 50A è stato avvistato di recente in diversi siti per la certificazione online e ora finalmente è arrivato sul portale Geekbench poche ore prima del suo lancio.

Lo smartphone ha il numero di modello RMX3430 e ha ottenuto 387 punti single-core e 1364 punti multi-core. Il terminale funziona con il sistema operativo Android 11 e ha una scheda madre – RM6769. È alimentato dal SoC MediaTek Helio G85 abbinato a 4 GB di RAM. Ci aspettiamo che il telefono disponga di 64 GB/128 GB di memoria interna.

A parte questo, il telefono ha superato diverse certificazioni (EEC, NBTC e BIS). Dovrebbe presentare un display da 6,5 ​​pollici e potrebbe avere una risoluzione HD+ o Full-HD+. Da quello che si scopre dai rendering trapelati in passato, il dispositivo ha un'enorme isola della fotocamera di forma quadrata, la quale contiene un sistema a tripla lente nella parte posteriore con flash LED al seguito. Anteriormente invece, ha una selfiecam da 8 Megapixel.

Il Narzo 50A supporterà la connettività LTE e dovrebbe funzionare out of the box con la UI Realme. Avrà un jack per cuffie da 3,5 mm e una porta USB di tipo C sul frame inferiore.

Nelle notizie correlate, alcuni misteriosi smartphone sono stati avvistati presso l'ente per la certificazione TENAA. Hano tutti numeri di modello RMX3461, RMX3463 e sembra che verranno forniti con una batteria da 4.880 mAh. Gli smartphone dovrebbero presentare uno schermo perforato LTPS da 6,59 pollici e un sistema a tripla lente con sensore principale da 48 MP.