Realme cala il tris: ecco Narzo 50 5G, Narzo 50 4G e Narzo 50A Prime

A distanza di pochissimi giorni dalla presentazione di Realme 9, Realme 9 5G e Realme Pad Mini, in queste ore il colosso cinese annuncia l’arrivo in Europa degli smartphone Realme Narzo 50 5G, Realme Narzo 50 4G e Realme Narzo 50A Prime.

Come avremo modo di scoprire nel capitolo sottostante, si tratta di tre smartphone di fascia media dotati di specifiche molto interessanti e il classico prezzo molto aggressivo che contraddistingue ogni device a marchio Realme.

Realme Narzo 50 5G/4G e 50A Prime: caratteristiche e design

A distanza di un anno dall’arrivo della serie Narzo 30 in Italia, in queste ore il colosso cinese ha svelato la nuova serie costituita dai tre device sopracitati. Il più importante è senza ombra di dubbio il modello Narzo 50 5G, un device di fascia media costituito da un display da 6.6 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz e il processore MediaTek Dimensity 810 5G. Uno dei punti di forza del device è senza ombra di dubbio la batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida Dart da 33W su cavo, ma si fa rispettare anche dal punto di vista fotografico grazie alla fotocamera principale da 48 MP con funzione Nightscape per scatti al buio senza perdita di qualità.

Scheda tecnica Realme Narzo 50 5G

Display da 6.6 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz

Processore MediaTek Dimensity 810 5G con 4/6 GB Di RAM e 64/128 GB di spazio interno

Fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP con apertura f/1.79 e sensore secondario per foto ritratto in bianco e nero

Fotocamera anteriore da 8 MP con apertura f/2.0

Connettività 5G SA/NSA, dual SIM, Wi-Fi dual band, NFC, Bluetooth 5.3, GPS e jack audio da 3.5 mm

Batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida Dart da 33W su cavo

Dimensioni: 163.8 x 75.1 x 8.1 mm

Peso: 190 grammi

Android 12 con la personalizzazione Realme UI 3.0

Passando al modello Realme Narzo 50 4G, in questo caso troviamo un device che condivide il design del modello con connettività 5G e punta sul processore da gaming MediaTek Helio G96 accoppiato a 4 GB di RAM e 128 GB di spazio interno. Il display LCD da 6.6 è anche in questo caso a risoluzione Full HD+ ma migliora la frequenza di aggiornamento che passa da 90 a 120 Hz. La batteria è anche in questo caso da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida Dart da 33W, mentre posteriormente la fotocamera tripla può contare su un sensore principale da 50 MP.

Scheda tecnica Realme Narzo 50 4G

Display LCD da 6.6 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz

Processore MediaTek Helio G96 con 4 GB di RAM e 128 GB di spazio interno

Fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP con apertura f/1.8, sensore macro da 2 MP e sensore bianco e nero da 2 MP per foto ritratto

Fotocamera frontale da 16 MP con apertura f/2.05

Connettività 4G LTE dual SIM, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, GPS

Batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida Dart da 33W

Dimensioni: 164.1 x 75.5 x 8.5 mm

Peso: 194 grammi

Android 12 con la personalizzazione Realme UI 3.0

Infine, venendo al modello Realme Narzo 50A Prime, in questo caso troviamo un device di fascia economica in tutto e per tutto costituito da un display da 6.6 a risoluzione Full HD+, processore Unisoc T612 con 4 GB di RAM e 64/128 GB di spazio interno, una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W, una fotocamera posteriore tripla con sensore principale da 50 MP e Android 11 con la personalizzazione Realme UI 2.0.

Scheda tecnica Realme Narzo 50A Prime

Display da 6.6 pollici a risoluzione Full HD+

Processore Unisoc T612 con 4 GB di RAM LPDDR4x e 64/128 GB di spazio interno UFS 2.2 espandibile tramite microSD

Fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP con apertura f/1.8, sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4 e sensore bianco e nero da 2 MP con apertura f/2.8

Fotocamera frontale da 8 MP

Connettività 4G LTE dual SIM, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, GPS e jack audio da 3.5 mm

Batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W

Dimensioni: 164.4 x 75.6 x 8.1 mm

Peso: 192.5 grammi

Android 11 con la personalizzazione Realme UI 2.0

Prezzo e disponibilità

Scopriamo i prezzi e la disponibilità in Italia per i nuovi device del colosso cinese che a partire dal 25 maggio fino al 27 maggio saranno disponibili in offerta su Amazon e sul sito ufficiale della compagnia:

Realme Narzo 50 5G 4+64 GB a 229,99€ a questo link di Amazon 6+128 GB al prezzo di lancio promozionale di 229,99 euro anziché 259,99 euro a questo link di Amazon dal 25 al 27 maggio

Realme Narzo 50 4G nella configurazione 4+128 GB a questo link di Amazon al prezzo di 219,99 euro

Reame Narzo 50A Prime nella configurazione 4+64 GB al prezzo di lancio promozionale di 149,99 euro anziché 169,99 euro a questo link di Amazon dal 25 al 27 maggio

