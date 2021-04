A febbraio, Realme ha lanciato gli smartphone Narzo 30 Pro 5G e Narzo 30A. È probabile che la società mostrerà la variante standar della serie nel corso del mese corrente.

Realme Narzo 30: midrange low-cost in arrivo

È stato recentemente confermato dal CEO di Realme Madhav Sheth che il Narzo 30 sarebbe arrivato nelle varianti LTE e 5G. Un report di My Smart Price rivela anche che il presunto Narzo 30 4G è comparso nel database della piattaforma di benchmarking di Geekbench.

Si ritiene che il prossimo Narzo 30 LTE sia apparso con il suo numero di modello RMX2156 su Geekbench. L’elenco rivela che è alimentato dal processore MediaTek MT6785V / CD, il quale, stando a quanto si legge, pare che possa essere l’Helio G95.

L’elenco menziona inoltre che l’RMX2156 si basa su Android 11 OS e ha 6 GB di RAM. Nel test single-core, il portatile ha ottenuto 517 punti e ha registrato un punteggio di 1682 nel test multi-core.

Questo telefono è stato precedentemente avvistato anche su piattaforme di certificazione come Eurasian Economic Commission (EEC), Federal Communications (FCC), Bureau of Indian Standard (BIS) e TKDN in Indonesia. La scorsa settimana, è apparso con il moniker Realme Narzo 30 all’interno del database dell’Indonesia Telecom.

Questi elenchi hanno rivelato che il prodotto ha dimensioni di 162,36 x 74,46 x 9,45 mm e pesa 198 grammi. Il telefono ospita una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 30 W. Gli altri dettagli del gadget sono attualmente misteriosi.

Le indiscrezioni devono ancora rivelare le specifiche tecniche del Narzo 30 in versione 5G. Le speculazioni si sono diffuse sul fatto che potrebbe arrivare come “lo smartphone 5G più economico dell’India”. Resta da capire se Realme intende portar questo e gli altri terminali della serie anche nel nostro continente o se intende riservarli esclusivamente per il mercato indiano/asiatico. Staremo a vedere.

