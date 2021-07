Di recente, abbiamo riferito che Realme aveva depositato un nuovo marchio per la tecnologia “MagDart“. Mentre si ipotizzava solo che questo potesse essere un gadget simile al MagSafe di Apple, una fonte di Gizmochina ha rivelato che il MagDart è davvero un caricabatterie wireless magnetico.

MagDart di Realme: quali sono le caratteristiche?

L'insider (che ha voluto rimanere anonimo per privacy) ha anche condiviso le immagini della nuova serie di caricabatterie wireless MagDart, ha rivelato alcuni dettagli sui prodotti in arrivo. Guardando queste foto, è chiaro che il produttore di smartphone cinese stava lavorando su almeno due varianti del suddetto prodotto.

Uno sembra essere notevolmente sottile, mentre l'altro sfoggia un design più ingombrante. Apparentemente, la versione più sottile offrirà una ricarica wireless da 15 W e il suo design sarà più elegante di quello del MagSafe dell'azienda rivale Apple.

D'altra parte, il secondo caricabatterie MagDart sembra essere un po' più grande di questo primo modello e, secondo quanto riferito, offrirà velocità di ricarica wireless elevate che rivaleggiano con la moderna tecnologia di ricarica rapida cablata. Possiamo persino osservare una griglia sotto la sua porta USB di tipo C, che pare possa mantenere un flusso d'aria costante e sotto controllo durante la ricarica.

Sfortunatamente, dettagli più fini sono attualmente sconosciuti, sebbene i prodotti suggeriscano alcune feature interessanti che possiamo aspettarci nel prossimo futuro.

Innanzitutto, questo porterebbe ad avere il primo telefono Android commerciale dotato di ricarica wireless magnetica come MagSafe di Apple. In altre parole, verrà segnata un'altra importante pietra miliare nel mercato Android, in particolare in relazione alla tecnologia di ricarica wireless, e potremmo aspettarci che altri OEM seguano l'esempio.

In secondo luogo, ciò implica anche che Realme lancerà un nuovo smartphone con supporto alla fast charge wireless MagDart e potrebbero essere in lavorazione ulteriori accessori per i suoi futuri smartphone.

