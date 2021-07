Realme ha brevettato la tecnologia MagDart; questa potrebbe essere simile alla tecnologia di ricarica wireless MagSafe di Apple.

Realme MagDart sfiderà MagSafe di Apple?

Il sub brand di OPPO ha recentemente presentato una nuova domanda di brevetto. Questo è relativo ad una tecnologia “MagDart“, che potrebbe essere la risposta dell'azienda cinese alla tecnologia di ricarica rapida wireless del colosso di Cupertino.

Per chi non lo sapesse, MagSafe è stato introdotto per la prima volta negli iPhone con la serie dello scorso anno. Questa è una tecnologia di ricarica insita nella scocca del dispositivo e che permette agli accessori preposti che vi sono in commercio di attaccarsi al retro dei telefoni mediante dei magneti.

Adesso, secondo quanto si apprende, il produttore di smartphone cinese pare che stia lavorando alla propria versione di questa tecnologia. Questa domanda di marchio è stata depositata presso l'Ufficio per la proprietà intellettuale dell'Unione europea (EUIPO) ed è stata individuata per la prima volta dal tipster Mukul Sharma, che ha rivelato il nome di questa tecnologia in arrivo.

Guardando la descrizione di questo marchio, è chiaro che Realme sta lavorando a una nuova soluzione di ricarica. Tuttavia, i dettagli più fini su questa feature sono ancora sconosciuti, ma pare che sarà simile alla soluzione MagSafe. Al momento, la società non ha ancora fatto alcun annuncio ufficiale riguardo a questa tecnologia. Quindi, non abbiamo modo di sapere se il costruttore sta effettivamente lavorando su un momento del genere o se stia solo coprendo tutte le basi.

In particolare, MySmartPrice ha anche individuato il marchio MagDart sul sito Web CGPDTM dell'India. In altre parole, la tecnologia di ricarica potrebbe arrivare presto anche in India. Anche se, al momento, non abbiamo modo di confermare questa notizia, quindi vi suggeriamo a prenderla con “un pizzico di sale”. Vi invitiamo inoltre, a rimanere sintonizzati per ulteriori informazioni, poiché forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili.

