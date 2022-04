Realme GT Neo3T è già pronto al lancio?

A distanza di poco più di due settimane dalla presentazione di Realme GT Neo3 in Cina, un nuovo leak indica che la compagnia cinese avrebbe già in programma il lancio del modello Realme GT Neo3T. Infatti, in base alle informazioni pubblicate da un leaker cinese su Weibo, sembra che Realme abbia intenzione di presentare il device già entro la fine di questo mese.

Nelle scorse settimane un nuovo smartphone Realme con codice prodotto RMX3372 ha ricevuto la certificazione da parte del TENAA, dandoci modo di scoprire parte del design.

Realme GT Neo3T: il lancio è previsto già per questo mese secondo un leak

Secondo le informazioni pubblicate dal leaker, l’ipotetico Realme GT Neo3T avrebbe un display AMOLED da 6.62 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento da 120 Hz (non si sa se con tecnologia LTPO). Frontalmente è attesa una fotocamera di tipo punch hole con un sensore Sony IM471 da 16 MP, mentre sul retro è possibile notare un modulo triplo costituito da un sensore principale OmniVision OV64B da 64 MP, un sensore ultra grandangolare Sony IMX355 da 8 MP e un sensore macro da 2 MP.

Con tutta probabilità il device dovrebbe montare il processore Qualcomm Snapdragon 870 con una ricca varietà di configurazioni: sembra che Realme GT Neo3T sarà disponibile con 6/8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256/512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1. Lo smartphone Android avrebbe dalla sua una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W, modulo NFC, speaker stereo, sensore di impronte integrato nel display, vetro Gorilla Glass 5 e molto altro.

Per quanto riguarda il prezzo, infine, il leaker indica che la versione intermedia con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio arriverà al prezzo di circa 290 euro al cambio.