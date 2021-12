Realme GT Neo2: una batteria semplicemente MOSTRUOSA

Realme GT Neo 2 ha prestazioni della batteria eccezionalmente impressionanti, secondo quanto si apprende dalla recensione del portale DxOMark.

Realme GT Neo2: DxOMark lo promuove a pieni voti

Il nuovo midrange Realme GT Neo 2 ha un'impressionante dimensione della batteria di 5000 mAh, ma le dimensioni non sono l'unica cosa che determina quanto può durare una cella energetica. DxOMark lo sa e ha sottoposto il telefono a numerosi test molto severi per determinare le prestazioni effettive della suddetta in scenari reali. I risultati parlano da soli e hanno spinto il sito di riferimento ad assegnare al device un punteggio record di 94.

Nei test “Stazionari” di DxOMark, il GT Neo 2 è durato 64 ore, ovvero circa 3 ore in meno rispetto allo Xiaomi 11T e all'OPPO Reno6 5G. Tuttavia, è quando la batteria si scarica durante la notte che il dispositivo brilla, perdendo solo lo 0,33% della carica della batteria, la più bassa nell'intero database del portale francese. Per chi non lo sapesse, il test stazionario è ciò che l'azienda chiama uno scenario di utilizzo tipico (TUS) – chiamate, streaming video, ecc., con 4 ore di utilizzo attivo nel corso di un periodo di 16 ore e più 8 ore di inattività.

Il sito ha inoltre scoperto che realme GT Neo 2 si comporta abbastanza bene su chiamate, GPS, giochi e durante l'utilizzo della fotocamera, con la sua durata della batteria che supera i rivali Xiaomi 11T e OPPO Reno6 5G in più casi.

Passando alla ricarica, è stato riscontrato che il prodotto di Realme passa dallo 0-80% in soli 25 minuti, dallo 0-90% in 30 minuti e dallo 0-100% in 41 minuti, il che è ancora una volta eccezionale soprattutto considerando la dimensione della cella energetica. I tempi di ricarica non sorprendono tuttavia poiché il telefono supporta la ricarica rapida ultraveloce da 67 W.

Tutto sommato, la durata della batteria del telefono è risultata essere di 2 giorni e 12 ore. Il benchmark ha ottenuto un punteggio di 94, che è attualmente il secondo miglior punteggio nella classifica di DxOMark, con il primo posto detenuto dall'OPPO Reno6 5G (punteggio 96). Ha superato però l'iPhone 13 Pro Max di Apple.