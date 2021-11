OPPO Reno6 batte iPhone 13 Pro Max di Apple

Oppo Reno 6 5G è il nuovo leader nella classifica delle batterie di DxOMark con 96 punti. La valutazione dello smartphone è notevolmente superiore a quella del precedente leader: l'iPhone 13 Pro Max, che è stato valutato con 89 punti. Lo stesso punteggio è stato registrato da OnePlus Nord CE, Vivo Y72 5G e Xiaomi 11T, che si trovano alla terza, quarta e quinta riga dell'elenco.

DxOMark ha notato che uno dei fattori principali alla base di questo punteggio elevato è stato il sistema di ricarica rapida SuperVOOC 2.0 brevettato da OPPO, che eroga 65 W di potenza. Grazie a questo charger, lo smartphone può caricare fino all'80% in soli 22 minuti. La ricarica dallo 0 al 100% richiede solo 35 minuti. Inoltre, cinque minuti di ricarica possono fornire 10 ore di autonomia.

Durante i test, è emerso che il Reno 6 5G offre 57 ore di durata della batteria con un uso moderato.

Ricordiamo che il midrange ha una cella energetica da 4300 mAh, che è tutt'altro che la più alta del settore. Lo smartphone presentato quest'estate, si basa sul chipset MediaTek Dimensity 900 e vanta un pannello AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Vale la pena notare che pochi giorni fa la società ha presentato un successore: il Reno 7.

Pro

Contro

Ecco cosa dice in merito il portale di DxOMark:

Nonostante sia dietro ai suoi rivali quando è in uso per le telefonate, l'Oppo Reno6 5G è un dispositivo molto ben bilanciato e ben progettato che mostra una buona autonomia e risultati eccezionali per la ricarica e l'efficienza di ricarica.