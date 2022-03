Realme GT Neo2 riceve un update che migliora la fotocamera

Realme GT Neo2 sta ricevendo un nuovo aggiornamento software che si occupa di correggere alcuni bug piuttosto fastidiosi relativi alla fotocamera principale, soprattutto durante la registrazione di video a risoluzione 720p anche con il sensore grandangolare.

Infatti, in base alle ultime informazioni pubblicate in rete in queste ore, il device di fascia media del colosso cinese sta ricevendo il firmware RMX3370_11_A.08 (in India) e il firmware A.12 & A.05 (in Cina) con un peso di circa 500 MB.

Realme GT Neo2 si aggiorna e corregge alcuni bug della fotocamera

Gli utenti minuti del device possono controllare la disponibilità dell'update attraverso l'apposito pannello degli aggiornamenti presente nelle Impostazioni generali del telefono; è probabile che il firmware arrivi anche nel nostro Paese nel corso delle prossime settimane.

Ecco il changelog ufficiale dell'update in corso:

Sistema Ottimizzazione delle performance di sistema e miglioramento della stabilità del sistema. Corretto il rumore di fondo durante il playback audio con Google Translate.

Fotocamera Corretto il bug colpevole della distorsione dell'immagine nei video a risoluzione 720p. Corretto un problema di increspatura dell'immagine nei video a risoluzione 720p con la fotocamera grandangolare.



In queste ultime settimane si parla molto di Realme GT Neo3, il successore del modello GT Neo2, che dovrebbe arrivare sul mercato durante la seconda metà di quest'anno. In base alle ultime informazioni pubblicate in rete in queste ore, Geekbench conferma che il device monterà il processore MediaTek Dimensity 8100 e la ricarica rapida da 150W.

Gli altri dettagli sulla scheda tecnica di Realme GT Neo3 lo descrivono come uno smartphone Android di fascia medio alta molto interessante: display OLED da 6.7 pollici a risoluzione Full HD+ con sensore di impronte integrato, fotocamera punch hole centrale da 16 MP, certificazione HDR10+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, una fotocamera posteriore tripla con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP, Android 12 con la personalizzazione Realme UI 3.0 e molto probabilmente il pieno supporto alla nuova policy per gli aggiornamenti software.

