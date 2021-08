All'inizio di quest'anno, Realme ha annunciato lo smartphone GT Neo alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 1200 in Cina. Questo telefono è stato ribattezzato come X7 Max 5G in India. Ora, nuove informazioni sono trapelate ieri e suggeriscono che l'azienda sta lavorando alla nuova iterazione del suddetto device, il GT Neo2. La fuga di notizie ha rivelato tutte le sue specifiche e il design. Un informatore ha ora condiviso un poster indicando che questo dispositivo potrebbe raggiungere i mercati globali con il moniker Realme GT Neo Gaming.

Realme GT Neo Gaming è in realtà il GT Neo 2

Come si può vedere nel teaser mostrato di seguito, il GT Neo Gaming arriverà presto con il chipset Snapdragon 870 e con un design tipico da “smartphone da gioco”. Come il Redmi K40 Gaming Edition (e il suo modello POCO F3 GT rinominato), il prodotto del sub brand di OPPO sembra essere dotato di illuminazione RGB all'interno del modulo fotografico.

EXCLUSIVE 🥳



realme GT Neo Gaming is coming!



Qualcomm Snapdragon 870

Gaming Design

64MP Triple Camera



Price:

8GB+128GB – $499

12GB+256GB – $599#realmeGTNeoGaming pic.twitter.com/D8JwJcduxh — Rudhra Nandu (@rudhranandu) August 31, 2021

Parlando di fotocamere, il terminale è dotato di una tripla lente con sensore principale da 64 megapixel e con una coppia di flash LED. Dovrebbe arrivare in due varianti: una da 8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione e una da 12 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione nei mercati globali. Questi modelli potrebbero avere un prezzo rispettivamente di $ 499 e $ 599.

Realme RMX3370 riceve la certificazione TENAA

Il Realme GT Neo Gaming arriverà presto in Cina poiché è stato certificato dall'autorità cinese TENAA. Il suddetto gadget è apparso nel database del TENAA con il numero di modello RMX3370. L'elenco afferma che il telefono vanterà un display AMOLED FHD + da 6,62 pollici con un design a perforazione e un sensore di impronte digitali sotto lo schermo. Ha una fotocamera frontale da 16 megapixel e una tripla lente così ripartita: 64 megapixel + 8 Mpx + 2 Mega. Verrà preinstallato con il sistema operativo Android 11.

In Cina, potrebbe essere disponibile con diverse varianti: da 6 GB, 8 GB o 12 GB e storage da 128, 256 e 512 GB. Dovrebbe essere supportato da una batteria a doppia cella da 2.465 mAh (capacità nominale), che può offrire una capacità combinata di 5.000 mAh (valore tipico). Non mancherà il supporto alla fast charge da 65 W. È probabile che lo smartphone arrivi in tre colorazioni: Mirror Black, Dream Blue e Super Orange nel mercato interno. Il dispositivo dovrebbe misurare 162,9 x 75,8 x 8,6 mm e pesare 199,8 grammi.

